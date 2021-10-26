Церковные праздники и посты в ноябре-2021: подробный православный календарь

Церковные праздники в ноябре / Фото: Коллаж: Сегодня

Смотрите по календарю, какие важные церковные праздники и события будут в ноябре 2021 года. Эта информация поможет вам не пропустить великие и значимые даты, а также знать дни постов и другие важные события церковного православного календаря на ноябрь.

Православные церковные праздники в ноябре 2021: календарь

1 ноября – пророка Иоиля, мученика Уара и с ним 7 учителей христианских, блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна, священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников. Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

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2 ноября – Великомученика Артемия.

3 ноября – преподобного Иллариона Великого, преподобного Иллариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Дасия, Гаия и Зотика. Перенос мощей святителя Иллариона, епископа Меглинского.

4 ноября – равноапостола Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца, семерых отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и Иоанна, мучеников Александра, епископа, Ираклия, воина, и жен Анны, Елисаветы, Феодоры и Гликерии. Андрониковской, Казанской иконы Божией Матери.

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5 ноября – апостола Иакова, брата Господня по плоти, святителя Игнатия, патриарха Константинопольского.

6 ноября – Димитриевская поминальная суббота. Иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, преподобных Арефы, Сысоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, блаженного Елезвоя, царя Ефиопского, мученицы Синклитики и двух дочерей ее, святителя Афанасия, патриарха.

7 ноября – мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, мученика Анастасия, праведного Тавифы.

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8 ноября – великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах, мученика Лупа, преподобного Афанасия Мидикийского, преподобного Димитрия Басарбовского.

9 ноября – мученика Нестора Солунского, преподобного Нестора Летописца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Капитолины и Еротииды, мученика Марка и других с ним.

10 ноября – великомученицы Параскевы-Пятницы, преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Терентия и Неонилы и детей их Сарвила, Нита, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии, преподобного Стефана Саваита, творца канонов, святителя Арсения, архиепископа Сербского, мучеников Африкана, Терентия, Максима, Помпия и других 36, священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского, преподобного Иоанна Хозевита, епископа, Киевского, Христа ради юродивого.

11 ноября – преподобномученицы Анастасии Римлянки, преподобного Аврамия, затворника и блаженной Марии, племянницы его, мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феонилы, преподобной Анны.

12 ноября – священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его мученицы Зиновии, апостолов от 70-х: Тертия, Марка, Юста, Артемы, священномученика Маркиана, епископа Сиракужского, мученицы Евтропии, мученицы Анастасии Соланской, и матери их Елены. Озерянская икона Божией Матери.

13 ноября – апостолов от 70-х: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовула, мученика Епимаха, преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобной Мавры.

14 ноября – бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии, священномучеников Иоанна, епископа, и Иакова, пресвитера, пострадавших в Персии, мучениц Кириены и Юлиании, мученика Ерминингельда, царевича Готеского, царевича Готского; .

15 ноября – мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Элпидифора, Анемподиста и других с ними, преподобного Маркиана Киринейского.

16 ноября – мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона, мучеников Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактия, Никтополиона и воинов их, преподобного Акепсима, преподобной Снандулии. Обновление храма великомученика Георгия в Лидде.

17 ноября – преподобного Иоаникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермия, пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.

18 ноября – мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-х: Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога, святителя Григория, архиепископа Александрийского.

19 ноября – святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника, преподобного Луки, иконома Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Текусы, Александры, Поллактии, Клавдии, Ефросинии, Афанасии и Матроны, преподобного Луки Тавроменийского.

20 ноября – мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Калиника, Феогена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфия, Феодула, Калимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, , Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Иллариона, Диодота и Амонита, преподобного Лазаря Галисийского, мученика Феодота, корчемника, мучеников Меласипа и Кассинии и сына их Антонина, мучеников.

21 ноября – собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных Архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

22 ноября – мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, преподобной Феоктисты, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Александра Солунского, мученика Антония, преподобного Иоанна Колова, преподобных Евстолия Питера и Сосипа. Иконы Божией Матери "Скоропослушница".

23 ноября – апостолов от 70-х: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия, мученика Ореста, врача, священномученика Милия, епископа Персидского, и двух учеников его, преподобного Феостирикта в Символах. Мученика Константина, князя Грузинского. Колесование великомученика Георгия.

24 ноября – великомученика Мины, мученика Виктора и мученицы Стефаниды, мученика Викентия, преподобного Феодора Студита, исповедника, мученика Стефана Дечанского.

25 ноября – святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила, постника, пророка Ахии. Иконы Божией Матери "Милостивая".

26 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы.

27 ноября – апостола Филиппа, правоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Заговоры на Рождественский (Филиппов) пост. Поминовение всех, в Украине голодом заморенных.

28 ноября – мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского, мучеников Элпидия, Маркела и Евстахия, мученика Димитрия. Купятицкая икона Божией Матери. Начало Рождественского поста.

29 ноября – апостола и евангелиста Матфея, праведного Фулвиана, князя Эфиопского, у святого крещения Матфея.

30 ноября – святителя Григория, чудотворца, епископа Неокесарийского, преподобного Лазаря, иконописца, мученика Гоброна, у святого крещения Михаила, и с ним 133 воина.

Посты в ноябре 2021 года

Многодневный пост: 28 ноября начинается Рождественский (Филиппов) пост, который продлится 40 дней, до 6 января 2022 года.

начинается Рождественский (Филиппов) пост, который продлится 40 дней, до 6 января 2022 года. Однодневные посты будут 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ноября . В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Дни особого поминовения усопших в ноябре 2021 года:

6 ноября – Димитровская поминальная суббота.

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