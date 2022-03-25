Что делать, если куры не несут яйца – рекомендации и практические советы

Что делать, чтобы куры хорошо неслись / Фото: pexels.com
Куры – это не только мясо, но и яйца. О том, как вырастить продуктивную птицу от высиживания яиц до взрослой несушки – ми писали.
Теперь практические советы, которые помогут стимулировать высокую яйценоскость.
Все начинается с выбора породы. Существуют породы, которые способны нести от 320 до 370 яиц в год.
Это породы ломан браун, леггорн, хайсекс с белым и коричневым оперением, тетра.
Куры любой из этих пород перестают хорошо нестись, когда у них появляется материнский инстинкт.
Советы и рекомендации нашли у эксперта smoldacha.
Практические советы для хорошей яйценоскости
Один из важнейших факторов – это возраст несушки. Высокая продуктивность у кур бывает первый год после начала кладки. Поэтому старайтесь держать молодых птиц.
Правда, самые крупные яйца несут куры в возрасте.
Бытовые условия для хорошей яйценоскости
В курятнике должно быть тепло. Температура 15-20 градусов. Помещения нужно регулярно проветривать.
Световой день курам нужно обеспечивать 12-15 часов, поэтому очень важно, чтобы в курятнике было реле времени для автоматического включения света.
Не менее важна площадь курятника, птицам нужен простор. На один квадратный метр можно размещать не более пяти кур. Количество гнезд – одно на 4-5 кур.
Как кормить несушек
Утром. Желательно сразу после включения света. Это могут быть мешанки из вареных овощей, отрубей, зелени.
На ужин давайте курицам зерно. Но каждый день оно должно быть разным: ячмень, овес, пшеница.
Смешивать разные виды зерна категорически нельзя. Иначе птица будет выбирать, что для нее покажется вкуснее.
Не кормите кур только пшеницей, они будут жирнеть и лениться нести яйца.
Молодым несушкам нужно больше питательных веществ, которые содержать в минеральных подкормах, пророщенном зерне, зелени.
Как отличить продуктивных несушек от остальных
У хороших несушек;
- яркий гребень и горловые мочки;
- выпуклые немутные глаза;
- короткий мощный клюв;
- крепкие ноги;
- расстояние между ног 5-7 см;
- большой живот.