Что делать, если отекают ноги в поездке

Отекают ноги в поездке - что делать / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня, pexels.com
В продолжительной поездке на дальние расстояния людям приходится долгое время сидеть в одной и той же позе, если это не вагон поезда, где можно немного размяться и даже полежать.
Одни легко переносят долгую неподвижность в транспорте, для других же путешествие превращается в настоящее мучение , потому что они испытывают усталость, дискомфорт, онемение и отечность ног.
Неподвижность и длительное пребывание в вынужденной позе провоцирует застой крови в венах, нарушение кровообращения и как следствие – ноги отекают.
Есть несколько действенных способов, которые могут облегчить это состояние.
- Чтобы свести дискомфорт от путешествия к минимуму, желательно запастись компрессионным бельем , которое поможет избежать отечности.
- В дорогу обязательно выбирайте удобную и комфортную обувь
без высоких каблуков, оптимально – спортивного стиля.Удобная обувь облегчит состояние ног / Фото: pexels
- Помимо непосредственно обуви, вся одежда должна быть удобной и свободной, чтобы не облегала и не передавливала сосуды и не мешала нормальной циркуляции крови.
- Также можно облегчить состояние, расслабив шнурки , расстегнув змейку или полностью сняв обувь.
- Хорошо, если у вас получится помассировать стопы
, щиколотки, голени.Массаж полезен для ног / Фото: istockphoto
- Еще лучше, если позволяют условия (к примеру, в автомобиле), поднять ноги на уровень выше сердца.
- В дороге можно периодически выполнять упражнения : двигать ступнями, перекатывать их с носка на пятку, с внешней на внутреннюю сторону, поочередно расслаблять и напрягать мышцы ног.
- Попробуйте диафрагмальное дыхание : на вдохе – надуть живот, чтобы брюшная стенка приподнялась. На выдохе – живот втянуть. Такое упражнение улучшит отток венозной крови от ног.
Ранее мы рассказывали, как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось: 10 простых правил. Также узнайте, как стать идеальным пассажиром во время путешествия.