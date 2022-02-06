День блаженной Ксении Петербургской-2022: тематические картинки и поздравительные открытки

День блаженной Ксении Петербургской: картинки, открытки и поздравления / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 6 февраля, православные отмечают значимый праздник – день блаженной Ксении Петербургской. Святая жила в конце XVIII века и за свои труды, кротость и молитвы получила от Господа дар предвидения и целительства.

Еще при жизни Ксению стали называть "чудотворица", а также "утешающая всех, кто ее просит".

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В этот святой день поздравьте не только именинниц, но также своих родных и близких, пожелайте им мудрости, гармонии и покровительства святой Ксении во всех добрых делах.

А мы сделали подборку искренних, нежных и душевных картинок и поздравлений с днем блаженной Ксении Петербургской.

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День блаженной Ксении Петербургской: милые стихи и поздравления

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В один из морозных дней февраля,

В холодную зимнюю стужу

В народе заметили деву одну,

Скорбящую горько по мужу.



Утрата была и больна, и горька –

Сыграла судьба злую шутку.

Имущество бедным она раздала

Оставив лишь кофту да юбку.



Пройдя сквозь гонения, слезы и боль,

Шагая босой по дороге,

Не каждая сможет остаться собой,

Побыв на могильном пороге.



Печальные очи и руки пусты,

Душа, хоть жива – тосковала.

Она подаяний из рук она не брала,

А если брала – отдавала.



Блаженная Ксения – символ добра,

И кротости этого мира.

И ей не важна никакая цена –

Хоть цента, хоть целого пира.



Духовная ценность – ее идеал.

И стоя одна в чистом поле,

В молитве она это все поняла,

Блаженною став Божьей волей!

День блаженной Ксении Петербургской: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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***

Пускай же Ксения Святая

Тебе добро лишь принесет,

Живи счастливо, бед не зная,

Успех кругом тебя пусть ждет!

День блаженной Ксении Петербургской: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Пусть дарит Ксения святая

Благополучие, уют,

Мечта пусть сбудется любая,

Во всем пускай успехи ждут!



Желаю благ земных, здоровья,

И жизнь пусть будет хороша,

Теплом, надеждой и любовью

Пусть наполняется душа!

С днем блаженной Ксении Петербургской: поздравления и открытки / Фото: pinterest

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Вам в день Ксении блаженной

От души хочу желать,

Чтобы меньше на работе

Приходилось уставать,

Чтобы горе и печали

Обошли вас стороной,

И чтоб люди вас встречали

Только доброю молвой.

С днем святой Ксении: поздравительные открытки / Фото: pinterest

С днем блаженной Ксении Петербургской: искренние поздравления в прозе

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Поздравляем с днем блаженной Ксении Петербургской! Пусть добрая святая всегда помогает вам в трудные минуты, дарит здоровье и любовь, ведет на путь истинный, способствует в достижении поставленных целей.

Поздравления с днем блаженной Ксении Петербургской: яркие картинки / Фото: pinterest

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Поздравляю с Днем блаженной Ксении Петербургской! Желаю всегда любить, надеяться, верить и не оставлять свое сердце в сумраке грусти и разочарований. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку!

День блаженной Ксении Петербургской: поздравления и картинки / Фото: pinterest

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В День святой Ксении желаю, чтобы она не оставляла вас в трудные времена, освещала путь, дарила веру и надежду на лучшее.

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Поздравляю с Днем святой Ксении Петербургской! От всего сердца желаю щедрости души, праведных деяний, небесной благодати, истинных ценностей жизни, искренних молитв и крепкой веры.

Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать в день блаженной Ксении Петербургской.