День блаженной Ксении Петербургской: что ни в коем случае нельзя делать

День блаженной Ксении Петербургской: что нельзя делать / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

6 февраля православная церковь чтит память святой Ксении Петербургской. С этим днем связано много необычных традиций и строгих запретов , которые не стоит нарушать, чтобы не навлечь неприятности на себя и свою семью.

Блаженная Ксения Петербургская жила в XIX-XX веках, и еще при жизни ее стали называть чудотворицей. Ради служения Богу, спасения и любви к ближним Ксения взяла на себя подвиг юродства. За свои труды, кротость и молитвы блаженная получила от Господа дар предвидения, целительства и чудотворения.

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День блаженной Ксении Петербургской: что категорически нельзя делать

Несмотря на то, что праздник посвящен женщине, в этот день не стоит заниматься домашними делами и грязной работой .

. Особый запрет распространялся на пожилых людей и касался рукоделия – шитья и вязания .

. Категорически нельзя в этот день завязывать узлы , чтобы не навязать на себя беду.

, чтобы не навязать на себя беду. Важно в день Ксении не перестилать постель , иначе велика вероятность заболеть.

, иначе велика вероятность заболеть. Также не рекомендуется стричь волосы и ногти – это может вызвать судороги.

– это может вызвать судороги. Нельзя в день Ксении рассказывать свои сны – плохой сон сбудется, а хороший – наоборот, не исполнится.

– плохой сон сбудется, а хороший – наоборот, не исполнится. Главный запрет дня – нельзя скупиться и отказывать в помощи , особенно если вас о ней просят.

, особенно если вас о ней просят. Также нельзя насмехаться и вести себя надменно по отношению к другим людям.

и вести себя надменно по отношению к другим людям. Категорически запрещено ссориться, скандалить , выяснять отношения.

, выяснять отношения. Не нужно завидовать и желать кому-то зла – оно вернется к вам же.

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