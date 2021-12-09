День святого Николая-2021: дата, история и традиции праздника

День святого Николая: история и традиции праздника / Фото: Коллаж: Сегодня
В череде зимних церковных праздников скоро наступит День святого Николая , которого с нетерпением ждут не только дети, но также их папы, мамы, бабушки и дедушки. Ведь этот волшебный праздник приносит чудеса и подарки.
Что это за день, когда отмечается, какова его история и традиции, на какие приметы стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.
Когда День святого Николая в 2021 году
День святого Николая продолжает вереницу предновогодних декабрьских церковных праздников после Дня святой Екатерины, Дня Андрея Первозванного, Дня великомученицы Варвары.
Ежегодно День святого Николая празднуется 19 декабря .
Несмотря на всю любовь к этому святому, день его почитания не является официальным праздником. Но в 2021 году он будет выходным , потому что удачно выпадает на воскресенье.
День святого Николая: история праздника
У этого сказочного праздника есть своя легенда, согласно которой святитель Николай, живший в Ликирии на рубеже III и IV веков , посвятил свою жизнь христианству и совершил много добродетелей и чудес.
Он спас от смерти трех оклеветанных военачальников, избавил родной город Миры от тяжкого голода, неоднократно вызволял бедствующих на суше и на море, за что моряки и рыбаки считали святого Николая своим заступником .
Известна легенда, согласно которой он помог разорившемуся отцу выдать своих дочерей замуж . Ночью Николай подкинул через окно в комнату девушек золото. Таким образом, он дал им приданое и соединил влюбленные сердца.
Также в народе начали говорить, что святой Николай приносил в дома бедных людей теплые вещи, игрушки и еду. А также оказывал покровительство похищенным и осиротевшим детям. И делал он это всегда тайком ночью, чтобы его никто не узнал .
Традиции и приметы в День святого Николая
- С тех пор до наших дней сохранился добрый обычай дарить детям подарки . По традиции послушные дети находят под подушкой сладости, а вредные – уголек.
- Издавна люди считали, что в день святого Николая нельзя ничего делать для себя , а только для нуждающихся.
- День Николая Угодника любили и ждали не только дети, но и взрослые. Они вскладчину накрывали стол, на котором были постные блюда, варили пиво, ставили всем миром в церкви свечу и правили молебен о ниспослании всех благ , чтобы в следующем году был богатый урожай.
- День святого Николая был последним днем в уходящем году, когда следовало раздать все долги , чтобы в будущем году не бедствовать.
- Также в этот праздник мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор и хозяйство, чтобы безбедно жить весь грядущий год .
- С этого дня начинался период сватовства , а после Рождества уже можно было играть свадьбы. Так что девушки ждали сватов и готовили наряды к свадьбе.
- А по погоде в День Святого Николая судили о том, какая будет зима . Холодный день – значит, и зима будет студеной. Если на Николу Зимнего тепло – зима будет мягкой без сильных морозов. А если до праздника пошел снег, то зима будет морозной и суровой.
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