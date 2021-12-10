День святого Николая-2021: почему кладут подарки под подушку

Откуда пришла традиция класть подарки под подушку в День святого Николая / Фото: Коллаж: Сегодня

19 декабря наступит один из самых желанных, чудесных и долгожданных предновогодних праздников – День святого Николая. Его ждут не только дети, но и взрослые, а все потому, что Николай Угодник приходит в дом с подарками . Именно он, Чудотворец, стал прототипом сказочного Деда Мороза и Санта-Клауса.

У этого праздника есть интересная особенность : подарки не вручаются просто так в руки, а прячутся под подушку или в носки. Откуда пошла такая традиция, узнайте в нашей статье.

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Кто такой святой Николай: немного истории

Святой Николай – это не сказочный персонаж, а вполне реальный человек . Он жил на рубеже III и IV веков в Ликии. С ранних лет Николай посвятил себя христианству и за свою жизнь прославился добрыми деяниями и чудесами, спасая людей в трудные и опасные жизненные моменты.

Одна из легенд гласит, что святой Николай спас от нищеты и позора трех девушек , отец которых разорился и не мог собрать им приданое. Он ночью через окно трижды подбрасывал золото в комнаты девушек, таким образом, обеспечив им замужество.

Другая легенда гласит, что Николай часто приносил в дома бедных людей теплые вещи, игрушки, еду. Вообще многие свои добрые деяния Николай делал ночью и тайком , чтобы не привлекать к себе внимание. Но людская молва и удивления чудесам вскоре раскрыла Чудотворца – горожане увидели, как он кладет подарки под двери, и они поняли, кто именно спасает бедняков.

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День святого Николая: традиции праздника

После смерти святой Николай был канонизирован церковью. А люди в память о его добродетелях продолжили традицию делать приятные и неожиданные подарки от имени святого Чудотворца. И до сих пор в День святого Николая подкладывают ночью под подушки детям и другим членам семьи сладости или презенты с пожеланиями счастья. Ведь добро нужно делать скромно и незаметно.

Под подушку обычно кладут:

конфеты;

печенье;

мандарины;

яблоки;

орехи;

небольшие игрушки;

сувениры.

Многие родители рассказывают своим детям, что святой Николай в течение года наблюдает за ними и записывает в волшебную книгу их хорошие и плохие поступки. А ночью 19 декабря он тихонько приходит к каждому ребенку и награждает по его заслугам: послушные дети находят под подушкой подарки и сладости, а непослушные – угольки или розги .

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Почему на Западе принято класть подарки в носки ? Есть версия, что когда Николай через окошко бросал мешочек с золотом в комнату девушки, то он попал в носок, который сушился у камина.

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