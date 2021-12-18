День святого Николая-2021: яркие картинки, праздничные открытки и поздравления

C Днем святого Николая Чудотворца: красочные картинки, яркие открытки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

В сегодняшнюю, самую лунную-полнолунную ночь 19 декабря, добрый и мудрый волшебник святой Николай ходит по домам хороших людей и послушных детей и тихонечко, пока все спят, раскладывает под подушки подарки.

Вот почему этот праздник такой долгожданный и радостный. Обязательно поздравьте с Днем святого Николая родных и близких людей, семью, детей, родителей, друзей, знакомых и подарите им немного сказки и чудес.

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А мы подготовили для вас эффектные открытки, тематические картинки, поздравительные стихи, смс и прозу, чтобы вы смогли всех поздравить с Днем святого Николая Угодника 19 декабря.

Лучшие поздравления с Днем святого Николая в прозе

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Поздравляем с Днем святого Николая! Это добрый и светлый праздник любви и душевной теплоты! В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса и вместе с детьми с нетерпением ждут наступления утра, чтобы заглянуть под подушку, ведь так приятно найти там подарки! Пусть святой Чудотворец принесет в ваш дом счастье, теплоту и любовь, а вашу жизнь сделает яркой!

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С Днем святого Николая: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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С Днем святого Николая! Желаю в этот праздник волшебства, чудес и сказки, чтобы свершились твои самые лучшие мечты, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы сердце было открыто миру счастья и любви, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.

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День Николая Чудотворца: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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В День Святого Николая Чудотворца я от всей души желаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

С праздником Николая Чудотворца: поздравительные открытки / Фото: bonnycards

Радостные поздравления с Днем святого Николая в стихах

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С днем святого Николая

Я сегодня поздравляю!

И хоть детство вдаль умчало,

Вера в сказку не пропала.

Доброта, забота, ласка –

Это чудо, будто в сказке,

От святого Николая –

Вам их искренне желаю!

Открытки и картинки в День святого Николая / Фото: bonnycards

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С Днем святого Николая

Я душевно поздравляю!

И желаю вам добра,

Мира, счастья и тепла!

Поздравления с Днем святого Николая: яркие картинки / Фото: sunbouquet

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В праздник пусть веселый

Сбудутся мечты –

Все, что у Николы

Ни попросишь ты!

Пусть получит каждый

В этот день святой,

Маленький подарок

От души большой!

День святого Николая Чудотворца: яркие открытки и поздравления / Фото: bonnycards

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Пусть милый добрый Николай

Поднимет настроение,

Подарит счастье и покой,

Удачу, наслаждение!

Здоровье, мир на все года,

Успех на сто процентов!

Пускай душа поет всегда!

Счастливых вам моментов!

Ранее мы рассказывали, как готовить подарки под подушку на День святого Николая-2021.