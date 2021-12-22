День святой Анны-2021: тематические картинки, яркие открытки и поздравления

Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы: поздравления, картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

22 декабря наступил День святой Анны . Этот церковный праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – Матери Иисуса Христа. Святую Анну особо почитают женщины, считая ее своей заступницей.

Мы собрали для вас нежные, милые, добрые картинки, открытки, поздравления, прозу и стихи в этот день. Поздравьте родных и близких со светлым церковным праздником и пожелайте им добра, веры и процветания.

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Лучшие поздравления с Днем святой Анны в прозе

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Поздравляю с Днем святой Анны и в этот добрый праздник от души желаю мира, радости, взаимопонимания, здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

С Днем святой Анны: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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Поздравляю с Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет вашей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит вас от бед, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.

День благочестивой Анны: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Сегодня настал светлый праздник – День Анны. Я искренне желаю счастливой, благодатной жизни в мире и радости, хороших дел и мыслей. Пусть душа не знает обид и разочарований, пусть сердце дарит близким людям свою любовь и надежду. Желаю здоровья, неутомимой веры и силы.

С праздником святой Анны: поздравительные открытки

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы: добрые поздравления в стихах

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Сегодня праздник непростой,

Пришел день Аннушки Святой!

Пускай она ваш дом хранит

От всех размолвок и обид!



На сердце пусть царит уют,

А впереди удачи ждут,

Пусть вера свечкою горит,

Вас от напастей защитит!

Открытки и картинки в День святой Анны

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С Днем благочестивой Анны!

Пусть сбываются желанья,

Небеса надежду дарят

И проблемы все исправят.



Будут счастье и здоровье,

Доброта и мир с любовью,

Жизнь без ссор и без обид –

И Господь всегда хранит!

Поздравления с Днем святой Анны: яркие картинки

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С Днем Анны я вас поздравляю,

Пускай святая бережет,

Пусть огонек добра и света

В душе скорей она зажжет.



Просите искренне и честно,

Услышан будет голос ваш,

Раскрасит вера ярким цветом

Прекрасный жизненный пейзаж.



Добра, любви вам и надежды,

Пусть Анна от беды хранит,

Пусть путь к смирению, исцелению

Для вас всегда будет открыт.

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