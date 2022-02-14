Эффектные поздравления с 14 февраля в стихах и прозе

Поздравления с 14 февраля: стихи, проза, открытки и картинки / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

14 февраля – это долгожданный, чувственный, страстный и романтичный праздник влюбленных. А значит, это самый подходящий день, чтобы высказать свои чувства и поздравить самых близких, родных и любимых людей с Днем святого Валентина .

Мы от души поздравляем с этим праздничным днем, а еще мы сделали подборку красивых, душевных, милых и добрых поздравлений с 14 февраля в открытках, картинках, прозе и стихах. Вы можете выбрать понравившееся пожелание и отправить любимому человеку или же подписать и подарить ему валентинку.

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Лучшие поздравления с 14 февраля в стихах

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Дай Бог вам только счастья и тепла,

Прямых дорог и дружбы ваших близких,

Чтоб жизнь всегда прекрасною была,

Чтоб тяготы и беды не нависли,

И долгих лет вам, и хороших зим,

Могучего и крепкого здоровья,

И чтобы каждый, кто душой любим,

Вам отвечал такою же любовью!

Поздравления с 14 февраля: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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В день зимний, праздничный, особый,

Когда за окнами февраль,

Когда морозы, стужа, холод,

В моей душе как будто май.



Родной, любимый, поздравляю

С Днем всех влюбленных я тебя.

Терпенья, счастья пожелаю,

Люблю, хороший мой, тебя!

Яркие поздравления любимому с Днем святого Валентина / Фото: pinterest

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В День святого Валентина

Я желаю от души

Радости, любви взаимной

И чудес самых больших!

Самых ярких впечатлений,

Самых радостных минут.

Счастья рядом, несомненно –

Ты об этом не забудь!

Открытки, картинки и поздравления с 14 февраля / Фото: pinterest

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Любовь друг к другу – это чудо,

Сильнее чувства в мире нет.

Любовь – противник зла, недуга,

Лекарство лучшее от бед.



Друзья, желаю чувств кипящих,

Страстей, доверия, тепла,

Любви взаимной, настоящей,

Жить в самом центе волшебства.

14 февраля: поздравления, картинки, стихи / Фото: pinterest

Короткие и трогательные поздравления с 14 февраля в прозе

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В день 14 февраля поздравляю с праздником влюбленных! Пусть твоя любовь всегда будет взаимной, светлой, доброй, чистой и настоящей.

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Желаю тебе, чтобы любви в твоей жизни было столько же, сколько воды в море, звезд на небе и цветов на земле. С 14 февраля!

Милые поздравления с днем 14 февраля: картинки и открытки / Фото: pinterest

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В День святого Валентина желаю, чтобы рядом всегда был нужный и, главное, твой человек. Пускай каждый день будет наполнен любовью, теплом, заботой и лаской.

Ранее мы рассказывали, кому какую валентинку подарить по знаку зодиака.