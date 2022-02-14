Эффектные поздравления с 14 февраля в стихах и прозе

Поздравления с 14 февраля: стихи, проза, открытки и картинки / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
14 февраля – это долгожданный, чувственный, страстный и романтичный праздник влюбленных. А значит, это самый подходящий день, чтобы высказать свои чувства и поздравить самых близких, родных и любимых людей с Днем святого Валентина .
Мы от души поздравляем с этим праздничным днем, а еще мы сделали подборку красивых, душевных, милых и добрых поздравлений с 14 февраля в открытках, картинках, прозе и стихах. Вы можете выбрать понравившееся пожелание и отправить любимому человеку или же подписать и подарить ему валентинку.
Лучшие поздравления с 14 февраля в стихах
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Дай Бог вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли,
И долгих лет вам, и хороших зим,
Могучего и крепкого здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!
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В день зимний, праздничный, особый,
Когда за окнами февраль,
Когда морозы, стужа, холод,
В моей душе как будто май.
Родной, любимый, поздравляю
С Днем всех влюбленных я тебя.
Терпенья, счастья пожелаю,
Люблю, хороший мой, тебя!
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В День святого Валентина
Я желаю от души
Радости, любви взаимной
И чудес самых больших!
Самых ярких впечатлений,
Самых радостных минут.
Счастья рядом, несомненно –
Ты об этом не забудь!
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Любовь друг к другу – это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь – противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.
Друзья, желаю чувств кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.
Короткие и трогательные поздравления с 14 февраля в прозе
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В день 14 февраля поздравляю с праздником влюбленных! Пусть твоя любовь всегда будет взаимной, светлой, доброй, чистой и настоящей.
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Желаю тебе, чтобы любви в твоей жизни было столько же, сколько воды в море, звезд на небе и цветов на земле. С 14 февраля!
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В День святого Валентина желаю, чтобы рядом всегда был нужный и, главное, твой человек. Пускай каждый день будет наполнен любовью, теплом, заботой и лаской.
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