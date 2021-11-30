Гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 1 декабря 2021 года. В этот день стоит прислушаться к своей интуиции и не делать опрометчивых шагов.

Гороскоп на 1 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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День будет хорошим во многих отношениях. Если у вас возникли финансовые вопросы, решайте их именно сейчас. Но вот делиться своими планами и рассуждениями ни с кем не стоит – это может быть использовано против вас.

Гороскоп на 1 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Не противьтесь судьбе, особенно в этот день. Плывите по течению, оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно. Если хотите побыть в одиночестве – расскажите всем, где вас искать, и покиньте коллектив.

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Гороскоп на 1 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Рисковать нет смысла, поскольку вы пока не в состоянии увидеть ясную картину происходящего. Все действия отложите на потом. Придется даже от чего-то отказаться, но это нужно ради вашего же блага.

Гороскоп на 1 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вам будет слишком одиноко, так что при желании вы можете устроить себе мини-праздник, пригласив гостей или организовав свидание. Если вы запутались и не знаете, как поступить – посоветуйтесь с окружающими.

Гороскоп на 1 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Проверенные люди вас не подведут. Так что вы интуитивно будете тянуться к коллективу, которому доверяете. Если вам захочется поучаствовать в создании интриги, сами не запутайтесь в событиях и действиях.

Гороскоп на 1 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Ваше счастье бродит где-то совсем рядом. Чтобы не терять времени зря, просто оглянитесь вокруг и присмотритесь повнимательнее. Вы вполне способны совершить чудо, пусть даже и небольшое. Только не афишируйте себя.

Гороскоп на 1 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

День обещает быть интересным и насыщенным разными событиями. Стойте на своем, чего бы вам это ни стоило. Ситуация вскоре изменится, тогда окружающим придется признать, что вы были правы.

Гороскоп на 1 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У вас есть два варианта: либо рассказать о своих чувствах родным людям, либо сидеть и помалкивать. Все зависит от того, чего вы хотите на самом деле. Так что разберитесь с собственными желаниями.

Гороскоп на 1 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Каждый, кто попадется вам под руку, будет вынужден участвовать в ваших делах или решать ваши проблемы. Просто постарайтесь не испортить настроение ни себе, ни окружающим и будьте благодарны за помощь.

Гороскоп на 1 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

День будет тяжелым, но плодотворным, требующим от вас немалых усилий. Вас озарит интересная идея. Проведите день в обществе человека, которому вы доверяете – тогда сообща вы сможете принять верное решение.

Гороскоп на 1 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Постарайтесь быть обаятельными. Велика вероятность того, что неожиданная встреча с незнакомцем перерастет в крепкую дружбу. Спонтанность и непредсказуемость принесут вам больше пользы, чем четкий план.

Гороскоп на 1 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Постарайтесь не перепутать новости и сплетни. От этого будет многое зависеть. Волей-неволей вы рискуете обидеть кого-то из близких. Чем скорее вы это поймете и извинитесь – тем лучше будет всем.

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