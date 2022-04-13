Гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака: день омоложения организма

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодняшний день, среда, 13 апреля , подходит для обновления и омоложения. В эти лунные сутки можно заняться своим самочувствием, профилактикой болезней и начать практиковать здоровый образ жизни.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 апреля для Овнов: многие люди захотят добиться вашего внимания. Так что вы запросто можете позволить себе поразмышлять над полученными предложениями, а потом выбрать то, что понравится.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 13 апреля для Тельцов: прежде чем разворачивать свой парус, проверьте направление ветра. Возможно вас занесет совсем не туда, куда хотелось бы попасть. А вот грести веслами будет не так-то просто.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 апреля для Близнецов: включите свою проницательность и внимательно присмотритесь к тому, чем заняты окружающие. Не торопитесь им на помощь. Возможно, они захотят справиться и без вас.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 апреля для Раков: у вас появится свободное время, которое важно посвятить полезным вещам. Не расходуйте его на глупости, а займитесь тем, что вам больше по душе, или тем, что приносит прибыль.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 13 апреля для Львов: сегодня ваше воображение разыграется настолько, что вы сможете написать сценарий к фантастическому фильму. Не забывайте хоть иногда возвращаться в реальный мир.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 апреля для Дев: сегодня вам, как воздух, будут необходимы хорошие новости. Просто старайтесь не думать о плохом, а весь негатив пропускайте мимо ушей. Так вы сможете восстановить свое равновесие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 апреля для Весов: звезды советуют обратить внимание на вещи, которые кажутся мелкими и незначительными. Именно такие детали будут играть важную роль. А глобальные решения пусть принимают другие.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 13 апреля для Скорпионов: даже не пытайтесь сегодня вникнуть во все те интриги, которые плетут люди с бурной фантазией – вы только заблудитесь и рискуете вообще не выбраться на поверхность.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 13 апреля для Стрельцов: чтобы справиться с поставленной перед вами задачей, придется хорошенько потрудиться. Но зато теперь вы станете более осмотрительными, прежде чем раздавать обещания.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 13 апреля для Козерогов: вас ждет удачный день. Вы в состоянии справиться со многими проблемами. Только постарайтесь сегодня все делать быстро – тогда вы сможете успеть еще больше.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 13 апреля для Водолеев: если у вас испортились отношения с близким человеком, не ждите действий от него, а сами делайте первый шаг к примирению. Тем более, от вас ждут именно этого.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 апреля для Рыб: делу время, а потехе – все, что останется. На самом деле вы вдруг ощутите, что получаете удовольствие от своей работы. Это прибавит сил и креативности вашему мышлению.

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