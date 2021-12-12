Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 13 декабря 2021 года. Вас ждет энергичный и достаточно активный день, когда сил хватает на все задуманное.
Гороскоп на 13 декабря для Овна
Будьте готовы к тому, что этот день придется провести в бесконечных разговорах, все время меняя тактику и подстраиваясь под других. Но не вступайте в спор – вас слушать не будут, так что просто берегите нервы.
Гороскоп на 13 декабря для Тельца
Вы можете позволить себе никуда не спешить. Полезно будет помечтать или распланировать зимние выходные дни. Можете менять все, что захотите, кроме личной жизни – в ней и так все совсем неплохо.
Гороскоп на 13 декабря для Близнецов
Вас ожидает достаточно крупная прибыль, так что будьте внимательны и не пропустите такую возможность. Сначала закончите все дела, а потом уже принимайтесь за новые, иначе против вас сплотятся коллеги.
Гороскоп на 13 декабря для Рака
Вас ожидает настолько насыщенный день, что времени для хандры просто не останется. Не требуйте от коллег слишком многого, лучше изберите тактику выжидания, и тогда все вопросы сами решатся в вашу пользу.
Гороскоп на 13 декабря для Льва
Расслабьтесь и получайте удовольствие – вас порадуют многие сферы жизни, особенно работа. Это тот самый случай, когда все вопросы решаются в вашу пользу, а вы при этом практически не напрягаетесь.
Гороскоп на 13 декабря для Девы
Ваш внутренний голос давно ждет повода высказаться – самое время прислушаться к нему, а потом уже решить, как лучше поступить. Также не отказывайте во внимании своим близким и родным людям.
Гороскоп на 13 декабря для Весов
Сделайте ревизию своего внешнего вида и гардероба и при необходимости внесите коррективы. Вас ждет интересное общение, а ведь встречают, как известно, по одежке. Так что подготовьтесь к встрече во всех смыслах.
Гороскоп на 13 декабря для Скорпиона
В последнее время вы не замечаете ничего, кроме волнующей вас проблемы. Обратите внимание и на другие вещи, людей и отношения, которые требуют вашего внимания или вмешательства. Настройтесь на практический лад.
Гороскоп на 13 декабря для Стрельца
Правила созданы не для того, чтобы им всегда слепо следовать – иногда можно и нарушить. Разумеется, если это не несет опасности вам и окружающим. Задумайтесь, а правильно ли вас понимает собеседник.
Гороскоп на 13 декабря для Козерога
Ни один привычный способ решения проблемы вам не пригодится. Придется придумать новые, подходящие конкретно к вашей ситуации. Вас ожидают полезные знакомства, которые оправдают себя в будущем.
Гороскоп на 13 декабря для Водолея
Сдерживайте свои эмоции, если не хотите испортить отношения с коллегами. Как вариант, не разговаривайте, а пишите письма. От правильного настроя во многом будет зависеть ваше будущее.
Гороскоп на 13 декабря для Рыб
Проблемы, которые вы считаете своими, на самом деле таковыми не являются. Не нужно принимать все близко к сердцу. Планируя день, оставьте небольшое окошко на непредвиденные обстоятельства.
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