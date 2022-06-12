Гороскоп на 13 июня для всех знаков зодиака: день соблазнов

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 13 июня , наступает непростой день искушений и соблазнов, когда людям сложно устоять перед своими заветными желаниями. Астрологи советуют эти лунные сутки постараться держать свои эмоции под контролем.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 13 июня для Овнов: сегодняшний день совсем не подходит для длительных поездок. Постарайтесь не отдаляться от важных для вас людей – как в семье, так и в бизнесе. Проявите осмотрительность с техникой.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 июня для Тельцов: этот день пройдет удачно, хотя возможно отклонение от планов. Вас ждет встреча с человеком из прошлого, которая воскресит былые воспоминания и давно минувшие события.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 июня для Близнецов: как бы ни было трудно это сделать, но главный совет Близнецам – поменьше говорить и держать язык за зубами. Вам не о чем общаться с конфликтующими людьми.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 13 июня для Раков: постарайтесь отвлечься от насущных дел и посвятить больше времени творческому развитию. Это принесет пользу, причем не только вам. Прислушайтесь к сигналам организма.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 июня для Львов: сегодня вам будет полезно не замыкаться в себе, а больше общаться с людьми. Так вы сможете побороть надвигающуюся хандру. А еще побалуйте себя чем-нибудь вкусным.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 июня для Дев: сегодня наступает благоприятный период для обновления и перезагрузки во многих отраслях – в работе, отношениях, или же просто достаточно сделать перестановку в доме.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 июня для Весов: звезды предупреждают, что ваши семейные проблемы вам придется решать в срочном порядке – времени очень мало. Так что пересмотрите свои жизненные приоритеты.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 13 июня для Скорпионов: сегодня важно прислушаться к потребностям вашего партнера – сказывается общая усталость. Финансовые поступления полезно направить на развитие бизнеса.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 июня для Стрельцов: несмотря на то что вам придется с головой окунуться в решение различных вопросов и хлопот, вы останетесь довольны результатом. Не давайте повода для ревности.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 июня для Козерогов: чтобы уберечься от финансового краха и не влезать в долги, вам придется включить режим экономии. Старайтесь поберечь нервы и меньше вникать в новости и политику.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 июня для Водолеев: вы можете пострадать из-за неправильных действий коллег. Ваше раздражение по этому поводу может развиться в серьезный конфликт, но это совсем не то, что вам нужно.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 13 июня для Рыб: сегодня вы заслужили награду, так что можете побаловать себя. Чего бы вам хотелось? Желания должны реализовываться, хотя бы изредка. Главное – не увлекайтесь алкоголем.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые разбогатеют на неделе 13-19 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.