Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash
Астрологи дали прогноз на 15 декабря 2021 года. В этот день важно проявлять милосердие и сочувствие, и тогда окружающие ответят вам тем же.
Гороскоп на 15 декабря для Овна
Вас будут рады видеть в любой компании. Не удивляйтесь, а просто воспользуйтесь ситуацией для укрепления собственного авторитета. Не вступайте в спор с человеком, который вам дорог.
Гороскоп на 15 декабря для Тельца
Выбирая между перспективой остаться в безопасности и стремлением к справедливости, оптимальнее выбрать первый вариант. Иногда стоит отступить от собственных принципов. Но решать все равно вам.
Гороскоп на 15 декабря для Близнецов
Критика – это, конечно, неплохо, но сейчас вы явно перегибаете палку. Будьте добрее к окружающим, и тогда они тоже будут к вам благосклонны. Даже не пытайтесь никого обмануть, а прежде всего – самих себя.
Гороскоп на 15 декабря для Рака
В этот день вы можете заниматься чем хотите – у вас все получится даже лучше, чем вы изначально предполагали. Так что не тратьте время понапрасну на мелочи – можете сразу приступать к глобальным делам.
Гороскоп на 15 декабря для Льва
Мыслите логично и будьте осторожны, чтобы ваше воображение не завело вас в такие дебри, откуда проблематично выбраться без посторонней помощи. Слишком важную работу стоит отложить на другой день.
Гороскоп на 15 декабря для Девы
Если вас посетила какая-то хорошая идея, не откладывайте ее на потом. Иначе вашу инициативу может перехватить кто-то другой. Будьте уверены в своих близких – никакая сила извне не сможет разрушить вашу семью.
Гороскоп на 15 декабря для Весов
Можете решиться на смену имиджа, и тогда удивление коллег и родственников будет вам гарантировано, а вы станете более привлекательны. Вам ничего не грозит, и вы на правильном пути, при этом ничем не рискуете.
Гороскоп на 15 декабря для Скорпиона
Если вы занимаетесь бизнесом, то этот день принесет неплохую прибыль. Но старайтесь излагать свои мысли яснее, потому что коллеги и партнеры не всегда могут вас понять. Будьте более открыты для окружающих.
Гороскоп на 15 декабря для Стрельца
Этот день слабо подходит для конкретных действий, а вот для размышлений – в самый раз. Прислушивайтесь к интуиции и тщательно обдумывайте каждый свой шаг. Проведите вечер в хорошей компании.
Гороскоп на 15 декабря для Козерога
Вам предстоит настолько интересное занятие, что вы даже не вспомните о накопившихся текущих задачах и проблемах. Отвлекитесь, это тоже очень полезно. Только поменьше слушайте посторонние советы.
Гороскоп на 15 декабря для Водолея
Постарайтесь составить список правил и придерживаться его, потому что на вас навесили слишком много посторонней работы. Не пытайтесь делать что-то за других – все равно не успеете, да и качество будет хромать.
Гороскоп на 15 декабря для Рыб
Окружающие могут обратиться к вам за советом по пустяковому делу. Не торопитесь, все может оказаться не так просто, как представляется сразу. Продумайте тактику – и вы сможете извлечь из этого обстоятельства пользу.
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