Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на 15 декабря 2021 года. В этот день важно проявлять милосердие и сочувствие, и тогда окружающие ответят вам тем же.

Гороскоп на 15 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Вас будут рады видеть в любой компании. Не удивляйтесь, а просто воспользуйтесь ситуацией для укрепления собственного авторитета. Не вступайте в спор с человеком, который вам дорог.

Гороскоп на 15 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Выбирая между перспективой остаться в безопасности и стремлением к справедливости, оптимальнее выбрать первый вариант. Иногда стоит отступить от собственных принципов. Но решать все равно вам.

Реклама

Гороскоп на 15 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Критика – это, конечно, неплохо, но сейчас вы явно перегибаете палку. Будьте добрее к окружающим, и тогда они тоже будут к вам благосклонны. Даже не пытайтесь никого обмануть, а прежде всего – самих себя.

Гороскоп на 15 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

В этот день вы можете заниматься чем хотите – у вас все получится даже лучше, чем вы изначально предполагали. Так что не тратьте время понапрасну на мелочи – можете сразу приступать к глобальным делам.

Гороскоп на 15 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Мыслите логично и будьте осторожны, чтобы ваше воображение не завело вас в такие дебри, откуда проблематично выбраться без посторонней помощи. Слишком важную работу стоит отложить на другой день.

Гороскоп на 15 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Если вас посетила какая-то хорошая идея, не откладывайте ее на потом. Иначе вашу инициативу может перехватить кто-то другой. Будьте уверены в своих близких – никакая сила извне не сможет разрушить вашу семью.

Гороскоп на 15 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Можете решиться на смену имиджа, и тогда удивление коллег и родственников будет вам гарантировано, а вы станете более привлекательны. Вам ничего не грозит, и вы на правильном пути, при этом ничем не рискуете.

Гороскоп на 15 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Если вы занимаетесь бизнесом, то этот день принесет неплохую прибыль. Но старайтесь излагать свои мысли яснее, потому что коллеги и партнеры не всегда могут вас понять. Будьте более открыты для окружающих.

Гороскоп на 15 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Этот день слабо подходит для конкретных действий, а вот для размышлений – в самый раз. Прислушивайтесь к интуиции и тщательно обдумывайте каждый свой шаг. Проведите вечер в хорошей компании.

Гороскоп на 15 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вам предстоит настолько интересное занятие, что вы даже не вспомните о накопившихся текущих задачах и проблемах. Отвлекитесь, это тоже очень полезно. Только поменьше слушайте посторонние советы.

Гороскоп на 15 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Постарайтесь составить список правил и придерживаться его, потому что на вас навесили слишком много посторонней работы. Не пытайтесь делать что-то за других – все равно не успеете, да и качество будет хромать.

Гороскоп на 15 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Окружающие могут обратиться к вам за советом по пустяковому делу. Не торопитесь, все может оказаться не так просто, как представляется сразу. Продумайте тактику – и вы сможете извлечь из этого обстоятельства пользу.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.