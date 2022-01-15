Гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 16 января 2022 года. Поберегитесь: в этот день может возникнуть много искушения, перед которыми будет сложно устоять.
Гороскоп на 16 января для Овна
Будьте осторожны и внимательны. Не разбрасывайтесь шутками, потому что ваш юмор в этот день чреват не очень приятными последствиями. Не все люди настроены на ту же волну, что и вы, но это нормально.
Гороскоп на 16 января для Тельца
У вас появится отличный шанс сделать то, о чем вы так давно мечтали, но никак не могли воплотить. Не провороньте, действовать нужно быстро и уверенно. Родственники порадуют неожиданной новостью.
Гороскоп на 16 января для Близнецов
Признайтесь, что вы неправы, даже если сами так не считаете. Этот тактический ход поможет обезоружить собеседника, и вы сможете быстро и безболезненно разрешить назревающий конфликт.
Гороскоп на 16 января для Рака
У вас не должно возникнуть проблем с помощью со стороны окружающих людей. Воспользуйтесь случаем, потому что такой шанс выпадает далеко не каждый день. Не скупитесь на комплименты и слова благодарности.
Гороскоп на 16 января для Льва
Вас ожидает неоднозначный день. Вы рискуете оказаться в поле зрения и влияния персоны, которая может вызывать у вас одновременно крайнюю степень раздражения и необъяснимую притягательность.
Гороскоп на 16 января для Девы
День будет наполнен духом риска и авантюризма. Вам окажутся по плечу блестящие аферы, вызывающие невольное уважение своей смелостью, которые в другое время вас бы попросту напугали.
Гороскоп на 16 января для Весов
Если вам не дают покоя мысли о прошлом, пора его отпустить с миром. Вы почерпнули из него опыт и нежелание повторять ошибки, остальное вам уже не нужно. Развернитесь на 180 градусов и смотрите в будущее.
Гороскоп на 16 января для Скорпиона
В этот день вас будут больше тревожить не сами проблемы, а то, что никто не хочет помогать вам. Не переживайте: это вовсе не потому, что к вам как-то предвзято относятся. Просто у каждого – свои заботы.
Гороскоп на 16 января для Стрельца
Займитесь чем-то новым и более активным, чем обычно. Вам необходимо как-то сбрасывать накопившуюся энергию, а то она вам не даст спать спокойно. Коньки, лыжи или просто бег трусцой – тоже вариант.
Гороскоп на 16 января для Козерога
Прежде чем поддаваться настроению, царящему в коллективе друзей, подумайте, нужно ли вам это. Возможно, вам больше хотелось бы побыть наедине или же в обнимку с теплым пледом и пультом от телевизора.
Гороскоп на 16 января для Водолея
Очень интересные мысли озвучат ваши родственники, сами того не подозревая. Запомните их, поскольку эти идеи вам пригодятся в скором будущем. Вообще заведите привычку быть более наблюдательными.
Гороскоп на 16 января для Рыб
Предупредите всех, кто будет рядом с вами, чтобы не провоцировали и не дразнили вас понапрасну. В противном случае размолвки неизбежны. А потом придется выяснять, кто же был неправ.
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