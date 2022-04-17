Гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака: день свободы и раскрепощения

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Помимо Вербного воскресенья, которое отмечается сегодня, 17 апреля , в эти лунные сутки наступает день внутренней свободы и раскрепощения. Звезды говорят, самое время остановиться, перевести дыхание, задуматься о своей жизни, подкорректировать планы и просто отдохнуть.

Реклама

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 апреля для Овнов: вы давно хотели почитать или пересмотреть фильм? День располагает к приятному времяпровождению. Проведите этот выходной, занимаясь давно отложенными приятными делами.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 17 апреля для Тельцов: чтобы не поддаться пессимизму, обратите внимание на проблемы окружающих. Помогая им, вы поможете себе. Созвонитесь с родными, поддержите их словом и делом – это нужно всем вам.

Реклама

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 апреля для Близнецов: накопившиеся за неделю домашние дела никуда не денутся. А разобравшись с ними, вы с чистой совестью сможете отдохнуть. Не игнорируйте подозрительные сигналы организма.

Реклама

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 апреля для Раков: спланируйте свой день так, чтобы времени хватило не только на родственников, но и на личные дела. Если не хотите испортить воскресное настроение, старайтесь не решать чужие проблемы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 17 апреля для Львов: день хороших новостей и позитивного настроения. На вас нахлынут воспоминания прошлого. Вам решать, хорошо это или плохо. Не скупитесь делиться доброй энергетикой с близкими.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 апреля для Дев: если хотите получить желаемое, за него придется побороться, даром ничего не дается. Отдых – это хорошо, но не забывайте о своих домашних обязанностях. Примите участие в жизни семьи.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 апреля для Весов: ваше настроение в этот день напрямую будет зависеть от созданного вами же уюта в доме и в семье. Вам не помешает легкий флирт, который поможет поднять самооценку.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 17 апреля для Скорпионов: вы так устали от наплыва новостей, что на выходных захочется что-то кардинально поменять в своей жизни. Возможно, придется изменить свои планы ради близкого человека.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 17 апреля для Стрельцов: накопившиеся хозяйственные вопросы свалятся на вас в одночасье. Но с поддержкой семьи вы довольно быстро все решите. И еще останется пару лишних часов на процедуры по уходу за телом.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 апреля для Козерогов: проблемы близких людей без вас не решатся. Если вы хотели перемен в жизни или окружающем вас пространстве – настал подходящий день для начала их реализации.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 17 апреля для Водолеев: постарайтесь разнообразить свой день. Прислушайтесь к собственным желаниям и потребностям организма. День будет удачным для проявления спонтанного творчества и талантов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 апреля для Рыб: вам придется часть выходного потратить на бытовые вопросы. Но без этого не бывает комфорта. Ваша мудрость и врожденное чувство такта помогут предотвратить надвигающуюся бурю в семье.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков зодиака кардинально изменится жизнь в апреле-2022.