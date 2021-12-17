Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 18 декабря 2021 года. Не для всех знаков зодиака день окажется простым и легким – придется контролировать свои желания.

Гороскоп на 18 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Вам, как воздух, необходимы перемены. Возможно, будет достаточно всего лишь изменить свою точку зрения. Но при этом постарайтесь никого не обидеть. В любом случае – сначала все хорошенько обдумайте.

Гороскоп на 18 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вы думали, что справились со старой и забытой проблемой? Увы, она может проявиться в новом качестве. И тогда придется снова ее решать. Но это не повод отказаться от полноценного отдыха в свой законный выходной.

Реклама

Гороскоп на 18 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Займитесь чем-то, что не потребует от вас практически никаких умственных усилий. Потому что на первом месте должно быть время для себя и возможность отдохнуть. Не переживайте, вы успеете все, что запланировали.

Гороскоп на 18 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

Люди не всегда говорят и думают одинаково. Следите за выражением глаз своих собеседников – они окажутся более красноречивыми, чем слова. Всех дел все равно не переделаете, так что сосредоточьтесь на самом важном.

Гороскоп на 18 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Вы слишком часто рискуете. Несмотря на победы, стоит сделать небольшую паузу и немножко отдохнуть от всего. Займитесь собой – никто, кроме вас, не будет заботиться о вашем здоровье, настроении и самочувствии.

Гороскоп на 18 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Не сорите деньгами, потому что есть вероятность большой, но бестолковой траты, о которой вы вскоре можете пожалеть. Времени у вас мало, а успеть хочется очень много. Привлеките себе на помощь близких.

Гороскоп на 18 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Самые удивительные открытия совершаются тогда, когда их особо не ждешь. Так что настройтесь на волну своей интуиции. Незапланированное путешествие пройдет на ура, пополнив ваш багаж приятных впечатлений.

Гороскоп на 18 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

В этот день вы имеете полное право побаловать себя. Работа подождет, а вам не помешает расслабиться и отдохнуть. Хорошо, если вы сделаете это в компании друзей и близких вам по духу людей.

Гороскоп на 18 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вы можете стать объектом активных ухаживаний – все зависит от вашего желания. Возможно, именно этот день станет началом новой жизни. Ничего не бойтесь, но только обратите внимание на свое здоровье.

Гороскоп на 18 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Окружающим не составит большого труда повеселить вас, только помните, кто хорошо смеется. Не в ваших интересах опаздывать в этот день. Также помните о данных когда-то обещаниях – придется сдержать слово.

Гороскоп на 18 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Дайте выход своей энергии, не то она сама вырвется наружу, но в самый неподходящий момент. Найдите себе занятие по душе, только чтобы оно не противоречило интересам семьи и любимых людей.

Гороскоп на 18 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

В свете последних событий ваша мечта к вам приблизится. Это будет отличный день для того, чтобы доказать всем и, прежде всего, себе, чего вы стоите. Будьте увереннее – и получите хороший бонус от Фортуны.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.