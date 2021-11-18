Гороскоп на 19 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 19 ноября 2021 года. В день полнолуния и лунного затмения наступит время гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

Гороскоп на 19 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Не растрачивайте свою энергию попусту. Займитесь пусть не самыми важными делами, но все-таки тем, что накопилось. Это подходящее время для обмена информацией и новостями с друзьями, с которыми давно не виделись.

Гороскоп на 19 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вы предъявляете к окружающим слишком высокие требования. Попробуйте применить их к себе и посмотреть, что из этого выйдет. А чтобы день прошел гладко, нужно быть в назначенное время там, где вас ждут.

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Гороскоп на 19 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Этот день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. Чтобы избежать казусов и недоразумений, подготовьтесь заранее к тому, что ваша жизнь может стать достоянием общественности.

Гороскоп на 19 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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К вам будут обращаться за помощью или за поддержкой – не отказывайте. Но не будьте так категоричны. Скорее всего, вскоре вы измените мнение на противоположное, и тогда придется брать свои слова назад.

Гороскоп на 19 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Решать проблемы силой мысли не получится. Придется искать помощников, готовых оказать вам услугу. Вспомните о том деле, которое недавно у вас не получилось. И с новыми силами приступайте к его решению.

Гороскоп на 19 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вашей энергии хватит не только на работу, но и на развлечения. Не расходуйте ее всю и сразу, она вам еще пригодится. Особо не надейтесь на свое обаяние – иногда оно может подводить, вот как в этот день.

Гороскоп на 19 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Делать выводы, основываясь на чужие слова, так же опасно, как подписывать документы, даже не взглянув, что же в них написано. Будьте внимательны к мелочам, насколько бы глобальными ни были занимающие вас вопросы.

Гороскоп на 19 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Не начинайте дела, если не до конца уверены в том, что сможете их осилить. Лучше приступайте к тем, которые уже есть в работе. Кому-то понадобится именно ваша помощь – имейте в виду, что это может занять весь день.

Гороскоп на 19 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вам придется принять непростое решение, в результате которого будет несколько ограничена ваша свобода. Отсутствие новостей не напрасно считается хорошей новостью. Подумайте, действительно ли вам сейчас нужны перемены.

Гороскоп на 19 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Займитесь решением финансовых вопросов. Но следите за собственным языком – ваша необдуманность может обидеть близкого человека и навлечь на вас неприятности. Не вступайте в споры и откажитесь от дальних поездок.

Гороскоп на 19 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

На вас обрушится поток информации. Но чтобы все запомнить и ничего не упустить, лучше воспользуйтесь блокнотом. Все личные дела желательно отложить, пусть они потерпят до выходных.

Гороскоп на 19 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вы на правильном пути, хотя и далеки пока от правильного решения. Не стоит доверять тому, что кажется очевидным. Вы рискуете потратить свое время и силы на решение чужих проблем, хотя у вас и своих дел хватает.

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