Гороскоп на 2 июля для всех знаков зодиака: день соблазнов

Гороскоп на сегодня

Наступившая суббота, 2 июля принесет с собой множество искушений и соблазнов, перед которыми очень сложно удержаться. Астрологи не зря называют эти лунные сутки днем грехопадения – смотрите, не пожалейте о своем поведении.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 2 июля для Овнов: Сегодняшний день принесет новость, которая вызовет и непонимание, и удивление, и восторг одновременно – вам решать, чего больше хочется. Вообще вас ожидает приятный выходной.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 2 июля для Тельцов: вам предстоит выдержать небольшое умственное усилие – и вы будете на коне. Осталось только придумать, в каком направлении стоит предпринимать этот мозговой штурм.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 2 июля для Близнецов: если не желаете заработать стресс и погрязнуть в депрессняке, дайте выход своей неуемной энергии. Тогда все пройдет достаточно быстро и абсолютно безболезненно.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 2 июля для Раков: все, чем вам сегодня предстоит заниматься, будет основано на опыте предыдущих поколений. Так что, если у кого-то возникнут к вам претензии — отсылайте их к первоисточникам.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 2 июля для Львов: нетипичная для вас нерешительность сегодня может спасти вас от глупой ошибки. Не спешите, слушайте свою интуицию, а прежде чем действовать, обдумывайте все ходы и возможности.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 2 июля для Дев: звезды советуют сегодня не уходить в себя, а отдаться на волю чувствам. Можно даже не своим, если не боитесь последствий. Главное – держите ситуацию под контролем, хотя это и сложно.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 2 июля для Весов: отмените на сегодня все финансовые манипуляции, потому что велика вероятность совершить большую, но бестолковую трату. Потом вы всерьез пожалеете, но денег уже не вернуть.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 2 июля для Скорпионов: от того, как вы поведете себя сегодня, будет зависеть очень многое на следующей неделе. Так что постарайтесь быть предельно внимательными, но при этом не спугните удачу.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 2 июля для Стрельцов: уделите в этот выходной хотя бы немного времени обдумыванию детальных планов на ближайшее время. Этот день не должен закончиться на печальной ноте.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 2 июля для Козерогов: сегодня вы к своему удивлению обнаружите, что вы слабы и апатичны. Самостоятельно ничем не занимайтесь, но заставьте шевелиться других, слабость – это тоже оружие.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 2 июля для Водолеев: как ни странно, вас никто не будет критиковать или перечить вашему мнению. Наоборот, любое ваше действие сегодня будет воспринято как единственно правильное.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 2 июля для Рыб: кто-то неосознанно мешает вам делать то, что хочется в законный выходной. Постарайтесь сохранить объективность и ни на кого не злиться, даже если в душе разбушевались эмоции.

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