Стрелец / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится Новый год 2022, который придет под знаком Черного Водяного Тигра. Каким образом этот сильный, мощный и благородный восточный символ повлияет на жизнь Стрельцов? Чего ждать представителям этого знака в основных сферах жизни – карьере, отдыхе, здоровье, финансах и любви? Узнайте подробный гороскоп на весь 2022 год для знака зодиака Стрелец .

Гороскоп на 2022 год для знака Стрелец: работа и карьера

У Стрельцов в какой-то момент возникнет проблема выбора. В 2022 году будет достаточно много перспективных предложений и вакансий, которые вам понравятся в равной степени. Придется чем-то жертвовать, от чего-то отказываться. Но не бойтесь рисковать – без интересного дела Тигр вас точно не оставит. В стремлении зарабатывать не забывайте об отдыхе – без накопленных сил вы не справитесь.

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Гороскоп на 2022 год для знака Стрелец: деньги и финансы

В 2022 году только активных, деятельных и бесстрашных Стрельцов Тигр всячески будет поддерживать в денежном плане. На вас посыплются интересные предложения с приличными гонорарами, так что вы сможете даже выбирать из всех вариантов наиболее понравившиеся. Полученные средства потратьте с умом и удовольствием – вы и сами знаете, чего бы вам больше всего хотелось .

Гороскоп на 2022 год для знака Стрелец: любовь и отношения

Стрельцам 2022 год Тигра подарит в целом благополучное и гармоничное развитие отношений в любовной сфере. Разумеется, вам не избежать рутинных разборок с партнером – куда же без них. Но за ними обязательно последуют душевные разговоры и долгожданное примирение . А одиноких представителей знака ждет многообещающее знакомство, которое перерастет в чувства.

Гороскоп на 2022 год для знака Стрелец: здоровье и питание

Главный девиз для Стрельцов в 2022 году – разумно отдыхать, активно заниматься профилактикой здоровья и не запускать даже минимальное подозрение на проблемы. Тогда весь год самочувствие будет в порядке. Звезды советуют также не пускать на самотек режим питания, не есть наспех, на ходу и что попало. Вы – это то, что вы едите, так что помните об этом, налегая на булочки или фастфуд.

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Гороскоп на 2022 год для знака Стрелец: отдых и путешествия

Как бы Стрельцы ни любили яркие впечатления, социум и общение, все это в какой-то момент может вам порядком надоесть. Вы и сами почувствуете, когда пора сделать перезагрузку и просто элементарно от всего отдохнуть . Можно даже на время отключиться от мира, вплоть до соцсетей и телефонов. Природа, свежий воздух и уединение – вот ваш качественный релакс. А мир пусть немножко подождет.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.