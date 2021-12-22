Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 23 декабря 2021 года. Наступает приятный день духовного роста, и появляется ощущение, что вам все по силам.
Гороскоп на 23 декабря для Овна
Оставьте на некоторое время умственную работу и посвятите день сугубо физическому труду. Так вы сможете отвлечься от возникших вдруг проблем, а заодно и найти мудрое решение, которое вас осенит.
Гороскоп на 23 декабря для Тельца
Почему-то именно в этот день к вам все будут обращаться за советом. Но прежде чем разбрасываться умными мыслями направо и налево, подумайте, кому и что вы скажете. Это очень важно.
Гороскоп на 23 декабря для Близнецов
Посвятите нынешний день себе и любимому человеку. По возможности отвлекитесь на некоторое время от повседневных забот – они от вас все равно никуда не денутся, а вот время и ощущения быстротечны.
Гороскоп на 23 декабря для Рака
Вас ожидает такой объем работы, с которым вы в одиночку вряд ли справитесь. Держите ситуацию под контролем и зовите коллег на помощь. А заодно посмотрите, кто откликнется на вашу просьбу.
Гороскоп на 23 декабря для Льва
Ваше внимание будет воспринято окружающими как подарок. Это, конечно, лестно, но может вызвать у кого-то острый приступ ревности. Старайтесь не перейти никому дорогу и остаться в хороших отношениях.
Гороскоп на 23 декабря для Девы
Этот день нельзя назвать спокойным. Вам придется чуть ли не одновременно быть в нескольких местах сразу. Никто так и не поймет, как вам это удается. Да вы и сами будете удивлены не меньше остальных.
Гороскоп на 23 декабря для Весов
Вы чуть ли не весь день будете помогать окружающим, в ущерб собственной работе. Не огорчайтесь – зато, возможно, завтра кто-то поможет вам. Вечером устройте себе релакс – вы это заслужили.
Гороскоп на 23 декабря для Скорпиона
На вас навалится много новых дел. А ведь вы еще со старыми не разобрались. Отложите свою лень в дальний уголок – на нее еще найдется время. А вот данные обещания нужно выполнять и держать слово.
Гороскоп на 23 декабря для Стрельца
Не нужно объяснять причины своих поступков, особенно если вас об этом никто не просит. Но если вы немножко измените свое поведение, то всем сразу станет легче. Ищите больше позитива в окружающем мире.
Гороскоп на 23 декабря для Козерога
Если у вас появится возможность порадовать своих близких, обязательно воспользуйтесь этим. Необязательно ждать праздников и специальных поводов. Вы сами режиссер своей жизни – вот и действуйте.
Гороскоп на 23 декабря для Водолея
Сосредоточиться на одном деле вам будет крайне сложно – вы захотите успеть все и сразу. И если это все-таки удастся, то результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь, и вы будете достойны похвалы окружающих.
Гороскоп на 23 декабря для Рыб
Отличный день для приятных сюрпризов и подарков. Неважно, что вы придумаете – благодарность визави вам гарантирована. А вы заметили, что дарить иногда приятнее, чем получать подарки?
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