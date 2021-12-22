Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 23 декабря 2021 года. Наступает приятный день духовного роста, и появляется ощущение, что вам все по силам.

Гороскоп на 23 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Оставьте на некоторое время умственную работу и посвятите день сугубо физическому труду. Так вы сможете отвлечься от возникших вдруг проблем, а заодно и найти мудрое решение, которое вас осенит.

Гороскоп на 23 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Почему-то именно в этот день к вам все будут обращаться за советом. Но прежде чем разбрасываться умными мыслями направо и налево, подумайте, кому и что вы скажете. Это очень важно.

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Гороскоп на 23 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Посвятите нынешний день себе и любимому человеку. По возможности отвлекитесь на некоторое время от повседневных забот – они от вас все равно никуда не денутся, а вот время и ощущения быстротечны.

Гороскоп на 23 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вас ожидает такой объем работы, с которым вы в одиночку вряд ли справитесь. Держите ситуацию под контролем и зовите коллег на помощь. А заодно посмотрите, кто откликнется на вашу просьбу.

Гороскоп на 23 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Ваше внимание будет воспринято окружающими как подарок. Это, конечно, лестно, но может вызвать у кого-то острый приступ ревности. Старайтесь не перейти никому дорогу и остаться в хороших отношениях.

Гороскоп на 23 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Этот день нельзя назвать спокойным. Вам придется чуть ли не одновременно быть в нескольких местах сразу. Никто так и не поймет, как вам это удается. Да вы и сами будете удивлены не меньше остальных.

Гороскоп на 23 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы чуть ли не весь день будете помогать окружающим, в ущерб собственной работе. Не огорчайтесь – зато, возможно, завтра кто-то поможет вам. Вечером устройте себе релакс – вы это заслужили.

Гороскоп на 23 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

На вас навалится много новых дел. А ведь вы еще со старыми не разобрались. Отложите свою лень в дальний уголок – на нее еще найдется время. А вот данные обещания нужно выполнять и держать слово.

Гороскоп на 23 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Не нужно объяснять причины своих поступков, особенно если вас об этом никто не просит. Но если вы немножко измените свое поведение, то всем сразу станет легче. Ищите больше позитива в окружающем мире.

Гороскоп на 23 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Если у вас появится возможность порадовать своих близких, обязательно воспользуйтесь этим. Необязательно ждать праздников и специальных поводов. Вы сами режиссер своей жизни – вот и действуйте.

Гороскоп на 23 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Сосредоточиться на одном деле вам будет крайне сложно – вы захотите успеть все и сразу. И если это все-таки удастся, то результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь, и вы будете достойны похвалы окружающих.

Гороскоп на 23 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Отличный день для приятных сюрпризов и подарков. Неважно, что вы придумаете – благодарность визави вам гарантирована. А вы заметили, что дарить иногда приятнее, чем получать подарки?

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