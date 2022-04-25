Гороскоп на 25 апреля для всех знаков зодиака: день проявления силы и мудрости

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня
На пороге – понедельник 25 апреля , который, судя по лунному календарю, обещает стать периодом холодной рассудительности, проявления мудрости и взвешенности. Также астрологи считают, что это подходящее время, чтобы заняться новыми делами.
Овен
Гороскоп на 25 апреля для Овнов: сегодня благоприятно налаживать новые деловые связи – вы останетесь довольны результатом. Но не стоит опрометчиво избавиться от старых контактов – они вам еще могут пригодиться.
Телец
Гороскоп на 25 апреля для Тельцов: это не ваш день, поэтому не стоит проводить какие-то серьезные переговоры. Вам придется рассчитывать только на свои силы, а вот партнеры могут вас невольно подвести.
Близнецы
Гороскоп на 25 апреля для Близнецов: если вы ищете решение возникшей проблемы, прислушайтесь к своей интуиции. Также полезно обратить взгляд в прошлое – там вы найдете ответы на многие вопросы.
Рак
Гороскоп на 25 апреля для Раков: несколько раз подумайте, прежде чем выпускать весь негатив наружу. Если вы не в силах противодействовать своим оппонентам, постарайтесь их возглавить – тогда у вас появятся сторонники.
Лев
Гороскоп на 25 апреля для Львов: сегодня подходящий период для выяснения отношений, которые зашли в тупик, а также разрешения споров и завершения дел, которые уже изжили себя. Время принимать ответственное решение.
Дева
Гороскоп на 25 апреля для Дев: держите секреты при себе, иначе ваше процветающее дело окажется под угрозой. Возникнут противоречивые чувства. Друзья могут подвести, а поддержка придет с неожиданной стороны.
Весы
Гороскоп на 25 апреля для Весов: мудрость сегодняшнего дня заключается не в отстаивании собственной правоты, а в накапливании знаний на будущее. Так что пусть вас не пугает однообразие и монотонность.
Скорпион
Гороскоп на 25 апреля для Скорпионов: день проверяет вас на силу воли: сколько вы продержитесь, чтобы не выплеснуть наружу эмоции? Смените тактику, и все удивятся неожиданности вашего решения.
Стрелец
Гороскоп на 25 апреля для Стрельцов: полезно проявить внимательность. Держите язык за зубами, даже если знаете правильный ответ, иначе придется отвечать за чужие ошибки. Лучше накапливайте информацию.
Козерог
Гороскоп на 25 апреля для Козерогов: не жадничайте и делитесь своими достижениями с окружающими. Но при этом избегайте сомнительных личностей. За щедрость вас ждет рост авторитета и благодарность.
Водолей
Гороскоп на 25 апреля для Водолеев: у вас хватит смелости признать собственные ошибки? Лучше на них учиться и не повторять в будущем. Не разменивайтесь по пустякам – вы рискуете попасть в неприятную историю.
Рыбы
Гороскоп на 25 апреля для Рыб: ваша лень и расслабленность может дорого вам стоить. Старайтесь себя превозмочь, достичь высоты и понравиться, прежде всего, себе – от этого зависит ваш дальнейший успех.
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