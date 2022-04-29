Гороскоп на 29 апреля для всех знаков зодиака: день очищения

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

В пятницу, 29 апреля , придет лунный день, который можно назвать благоприятным и очищающим периодом, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 29 апреля для Овнов: сегодня вам не нужно никакой серьезной работы и нагрузки. Постарайтесь делать только то, что не заставит вас излишне переутомляться.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 апреля для Тельцов: посвятите часть сегодняшнего дня на подготовку приятных сюрпризов для родных, особенно детей. В ваших силах подарить маленькие радости близким.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 апреля для Близнецов: у вас появились интересные и креативные идеи, которые так и просятся наружу. Не препятствуйте этому, не сдерживайте себя и займитесь творчеством.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 29 апреля для Раков: важные дела сегодня могут подождать. Для внутренней гармонии вам важно разобраться со своими комплексами и глубинными чувствами.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 апреля для Львов: вам некогда будет скучать и расслабляться сегодня. День может добавить проблемы с той стороны, откуда вы даже и не ждали – придется решать.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 апреля для Дев: если вас не просят, то лучше не навязывайтесь со своими советами и добрыми делами. Такая излишняя инициатива может быть наказуема.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 апреля для Весов: сегодня вам не стоит экономить на себе. Польза от покупок и приобретений будет несопоставимо выше, чем потраченные на это средства.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 апреля для Скорпионов: наступило подходящее время, чтобы заняться оздоровлением своего организма. Можно сесть на диету или бросить вредную привычку.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 апреля для Стрельцов: У вас появится тяга к познанию. Вы обнаружите, что это может оказаться не только приятно, но и полезно для будущих рабочих проектов.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 апреля для Козерогов: уделите больше времени и внимания своей внешности. Насколько вы будете уверены в себе, настолько будет велик успех у противоположного пола.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 апреля для Водолеев: сегодня вам придется выполнять дополнительные задачи или решать чужие проблемы. А вот на благодарность можете особо не рассчитывать.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 29 апреля для Рыб: думайте, что и кому вы говорите. Случайно оброненная эмоциональная фраза может привести к серьезному конфликту и даже разрыву отношений.

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