Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 29 декабря 2021 года. День будет размеренным, но несмотря на его неторопливость, вы успеете сделать все запланированные дела.

Гороскоп на 29 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Возможно, в этот день ваши дальние родственники добавят вам немного хлопот. Но не следует расстраиваться по этому поводу, лучше отнеситесь к людям с пониманием, и тогда ситуация решится гораздо легче.

Гороскоп на 29 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Оптимальное решение, к которому вы можете сейчас прийти – это заняться изучением чужих ошибок. У вас настолько похожи ситуации, что этого будет вполне достаточно. Просто не наступайте на те же грабли.

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Гороскоп на 29 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вы можете позволить себе немного развлечься. Как лучше это сделать, решать вам. Но и о своих обязанностях не забывайте. Найдите золотую середину, и день будет прекрасным. Вашего запала хватит на все.

Гороскоп на 29 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Можете даже не пытаться избавиться от вредных привычек. Соблазнов вокруг вас так много, что вы лишь зря потратите время. Перенесите это благородное занятие на начало следующего года – так будет символично.

Гороскоп на 29 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Где бы ни находились в этот день, вы будете чувствовать себя всюду, как дома. Используйте эту ситуацию с максимальной выгодой для себя. В следующий раз такой шанс может представиться нескоро.

Гороскоп на 29 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Мир не будет прогибаться под ваши запросы и желания. Наоборот, это вам придется подстраиваться под обстоятельства, если вы действительно хотите и намерены достичь поставленной цели.

Гороскоп на 29 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Отнеситесь со всей серьезностью к тому, что будете говорить. А лучше вообще подготовить свою речь заранее. Ваши высказывания на любую тематику в этот день будут иметь далеко идущие последствия.

Гороскоп на 29 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Готовьтесь: вас могут завалить огромным количеством признаний. По большому счету, вам это и ни к чему, вот только спрашивать вашего согласия никто не будет. Достойно отыграйте уготованную вам роль.

Гороскоп на 29 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Если над вами будут подшучивать – знайте, это не со зла, а лишь потому, что вы находитесь в центре внимания. Возможно, вам просто завидуют. Не стоит отвлекаться от работы на несерьезные мероприятия.

Гороскоп на 29 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Подходящий день для того, чтобы избавиться от одной из своих слабостей. От какой именно – решать вам. Подумайте, что мешает вам жить, и постарайтесь оставить этот недостаток в уходящем году.

Гороскоп на 29 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Будьте честны прежде всего перед самим собой. Трезво оценивайте собственные возможности и не давайте ложных обещаний, особенно близким людям. Это поможет вам избежать массы неприятностей.

Гороскоп на 29 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Вы погрязнете в каких-то несущественных деталях и мелочах, что не совсем правильно. Этот день лучше посвятить делам глобальным – от них будет зависеть ваше будущее, а все остальное можно пока отложить.

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