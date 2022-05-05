Гороскоп на 5 мая для всех знаков зодиака: день уединения

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Наступающий четверг, 5 мая станет днем уединения, смирения, отрешения от проблем и ухода в собственные мысли. В эти лунные сутки не стоит жаловаться на обстоятельства – этим вы ничего не измените, зато многое сможете понять, благодаря размышлениям о жизни.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 5 мая для Овнов: сегодня постарайтесь не пропустить благоприятную новость, которая будет касаться не только вас, но и ваших давних друзей. А новое знакомство окажется знаковым.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 мая для Тельцов: в этот день вам придется затянуть пояс, засучить рукава и серьезно потрудиться. Зато взамен вы получите настоящее удовлетворение от сделанного – а это тоже немало.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 мая для Близнецов: вам пригодится ваш талант убеждать в своей идее и способность разбираться в людях. Но не лезьте на рожон без необходимости и по возможности уходите от конфликта.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 5 мая для Раков: оптимальное времяпровождение для вас сегодня станет не работа, а как раз наоборот – полноценный отдых и сон. Лишь набравшись сил, вы будете способны адекватно мыслить.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 мая для Львов: звезды рекомендуют, несмотря на обстоятельства, не замыкаться в себе, а посвятить больше времени членам своей семьи. У вас найдется, о чем поговорить и что спланировать.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 мая для Дев: не стоит поддаваться соблазнам, даже если они очень заманчивые. Поберегите здоровье и не переедайте. А вот рабочие вопросы будут решаться туго и тормозить весь процесс.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 мая для Весов: день порадует неожиданным общением с человеком, контакты с которым были прерваны. В вас поселится сомнение, разрешить которое получится с помощью логики.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 5 мая для Скорпионов: если вы понимаете, что самостоятельно не сможете решить свалившуюся на вас проблему, обратитесь к старому другу. Он поможет если не деньгами, то советом.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 мая для Стрельцов: звезды советуют не просиживать все время в соцсетях, а заняться реальными делами. Живое общение с людьми окажется более продуктивным и полезным.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 мая для Козерогов: многие возникшие вопросы у вас получится решить самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних людей. Но вот сами не скупитесь на позитив и добрые дела.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 мая для Водолеев: сегодняшний день может принести сюрпризы и неожиданности – как приятные, так и не очень. А какие-то обстоятельства заставят вас оглянуться в свое далекое прошлое.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 5 мая для Рыб: день полезно посвятить саморазвитию. Атмосфера общения и обмена информацией пойдет вам на пользу. Вы сможете понять то, что ранее не поддавалось логике и объяснению.

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