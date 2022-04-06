Гороскоп на 6 апреля для всех знаков зодиака: полезно побыть наедине со своими мыслями

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Предстоящие лунные сутки, в среду, 6 апреля , по мнению астрологов, станут днем уединения и смирения. Вам лучше не жаловаться на жизнь и сложившиеся обстоятельства, а самостоятельно пытаться что-то изменить в лучшую сторону.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 апреля для Овнов: если вы заметите в себе чрезмерную раздражительность, то сегодняшний день будет лучше провести в спокойной, тихой домашней обстановке и желательно поменьше смотрите новости.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 6 апреля для Тельцов: главный совет от звезд – не принимать все так близко к сердцу. Проблемы, которые вы ошибочно посчитали своими, на самом деле можно переложить на чужие плечи.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 апреля для Близнецов: неприятности и недоразумения могут случиться с каждым, но это не повод опускать руки и склонять перед ними голову. Наоборот, нужно закатать рукава и приступать к решительным действиям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 апреля для Раков: в этот день вам не стоит находиться в местах большого скопления людей. Чтобы не попасть в центр всеобщего внимания, которого вы не хотите, отмените запланированные ранее дела.

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Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 6 апреля для Львов: сегодня можно довериться инстинктам, даже если вы сильно сомневаетесь, что это вам как-то поможет. Проявите особую осторожность на дороге, а за руль лучше вообще не садиться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 апреля для Дев: вам показана смена обстановки, новые люди, знакомства, эмоции. Для этого вовсе не обязательно ехать куда-то очень далеко, но и на месте сидеть нет необходимости – это будет скучно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 апреля для Весов: ваша фантазия способна разыграться не на шутку. Главное – направить ее в нужное русло. Постарайтесь понапрасну не огорчать своих родных и близких людей – они этого не заслужили.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 6 апреля для Скорпионов: вам откроются новые горизонты и то, что кажется окончанием, на самом деле будет переходом на очередной, более интересный, этап. Все зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 6 апреля для Стрельцов: не стоит ограничиваться смыслом сказанных слов – взгляните на ситуацию шире. Многое придется додумывать, понимать по интонации, но обязательно нужно все проверить.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 апреля для Козерогов: вы можете принимать решение за других, но вот только собственные проблемы устранить у вас не получится. Придется помогать другим и ждать помощи от них. Озвучьте свою просьбу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 6 апреля для Водолеев: вам лучше не строить догадок, потому что сегодня не тот день, когда из ваших затей получится что-то полезное. Лучше спросите совета у знающего специалиста или же ничего не предпринимайте.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 апреля для Рыб: если вы хотите получить что-то, не прилагая к этому усилий, то должны понимать, где лежит бесплатный сыр. Подобное желание может лишить вас каких-то перспективных возможностей.

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