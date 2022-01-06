Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 7 января 2022 года. Рождественский день способствует состоянию спокойствия, рассудительности, уединения и размышлений о смысле жизни.

Гороскоп на 7 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Запланируйте себе отдых и общение с хорошей компанией. Именно это поможет вам восстановить силы, которых стало не хватать после напряженной недели и длительных праздников.

Гороскоп на 7 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Будьте внимательны к своим близким, но не критикуйте их – они заслуживают гораздо более ласковых слов и чувств. Пусть каждый останется при своем мнении, а в семье воцарится мир и взаимопонимание.

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Гороскоп на 7 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Пора подумать о семейной жизни. Если у вас есть человек, которому вы так и не решились сказать о своих чувствах – сейчас самое время. А в устоявшихся взаимоотношениях наступает полный штиль.

Гороскоп на 7 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Не нужно упрямиться и показывать свои принципы. Лучше прислушаться к мнению окружающих, проявить лояльность, пойти на компромисс. Так вы выиграете гораздо больше, чем думаете, – всеобщее признание.

Гороскоп на 7 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Этот день хорошо подходит как для спокойного времяпровождения, так и для активного отдыха. Если позволяет погода, можно отправиться на природу. Только не забывайте о технике безопасности.

Гороскоп на 7 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Настройтесь на позитив. Идея, посетившая вас, имеет право на жизнь – даже не сомневайтесь в этом. Если вы не готовы воплощать ее в жизнь, то хотя бы зафиксируйте где-то – она скоро пригодится.

Гороскоп на 7 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

В этот день вас ожидает успех во многих сферах жизни. Но не хватайтесь за все дела одновременно – самым приоритетным окажется романтическое времяпровождение и общение по душам с близкими.

Гороскоп на 7 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Наступил благоприятный день переговоров – вы легко способны настроиться на одну волну со слушателем. Но к ним придется основательно подготовиться. Изучите подробно все нюансы и приступайте к диалогу.

Гороскоп на 7 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Этот день пройдет интересно, насыщенно и легко. Несмотря на большое количество разных дел и задач, которые вы перед собой поставили, вы успеете все запланированное и даже сможете отдохнуть.

Гороскоп на 7 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Постарайтесь провести время с пользой для всей семьи, а не только для себя. Иногда можно побыть эгоистом, но только не в этот день. Не переживайте: вам понравится такое времяпровождение.

Гороскоп на 7 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Подходящий день для саморазвития. Можете почитать интересную литературу, посмотреть познавательный фильм – информация будет запоминаться легко. И можете никому ничего не объяснять.

Гороскоп на 7 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Хватит откладывать на потом то, с чем вы в состоянии разобраться сразу же. Не накапливайте задачи и долги – они имеют свойство становиться подобием снежного кома. Не справляетесь сами – позовите помощников.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.