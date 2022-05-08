Гороскоп на 8 мая для всех знаков зодиака: опасный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Лунный день, который наступает в воскресенье, 8 мая , по мнению астрологов, считается наиболее опасным и негативным. В этот день желательно оградить себя от разборок, выяснения отношений, излишних эмоций, потому что велик риск наломать дров.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 8 мая для Овнов: выходной – а вам вздумалось хандрить. Послушайтесь совета: следует проявить внимательность по отношению к своему самочувствию. Займитесь профилактикой здоровья.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 мая для Тельцов: вас ждет насыщенный событиями день. Если вы готовы и покажете это высшим силам, у вас появится шанс нового знакомства или даже перспектива новой высокооплачиваемой работы.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 мая для Близнецов: этот день пройдет активно и легко, а еще он подходит для обучения и получения новых знаний. Вы будете легко усваивать нужную вам информацию – не отвлекайтесь на пустяки.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 8 мая для Раков: придется отменить все дела, которые вы ранее запланировали на этот день. Обстоятельства от вас не зависят, но вы будете этому только рады. Доверьтесь друзьям и плывите по течению.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 мая для Львов: звезды не рекомендуют вам вмешиваться в чужие споры и разногласия, потому что вы только потратите зря свои силы. Но вот установить истину у вас все равно не получится.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 мая для Дев: из-за вашей сегодняшней рассеянности может возникнуть неприятная или же немного смешная ситуация. Покупки и обновки будут недешевыми, зато вполне удачными.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 мая для Весов: день подходит для завершения начатых ранее дел. Для вас будет важно постараться выполнить данные обещания и раздать старые долги. При этом переждите немного и не влезайте в новые.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 8 мая для Скорпионов: сегодня вам откроется чья-то тайна или конфиденциальная информация, которую от всех долго скрывали. Не злоупотребляйте доверием к вам и держите язык за зубами.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 мая для Стрельцов: сегодня могут возникнуть сложности в общении с окружающими, так что будьте готовы к неожиданному повороту событий. Проявите свое красноречие и силу убеждения.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 мая для Козерогов: в этот день вам неожиданно пригодится ваш прошлый опыт. Вспоминайте, чем вы занимались несколько лет назад. В сложной ситуации можете рассчитывать на поддержку друзей.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 мая для Водолеев: неожиданные перепады настроения плохо отразятся на вашем поведении. А окружающие постараются не попадаться вам под руку. Действенный совет: посчитайте до десяти.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 8 мая для Рыб: вас ждет достаточно яркий, эмоциональный и запоминающийся день. Если вы чувствуете, что можете попасть под чужое влияние, проявите бдительность и избегайте контроля над собой извне.

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