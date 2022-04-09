Гороскоп на 9 апреля для всех знаков зодиака: важно сдержать негативные эмоции

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Этот Лунный день, который будет в субботу, 9 апреля , будет непростым и противоречивым. Астрологи советуют провести его, сдерживая негативные эмоции и не поддаваясь на провокации, которые постоянно будут поступать извне.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 апреля для Овнов: советы окружающих сегодня будут как никогда вовремя. Лучше прислушайтесь к ним, чтобы не натворить каких-нибудь глупостей, которые потом вам все равно придется разгребать.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 9 апреля для Тельцов: придется вам сегодня всерьез заняться своими эмоциями. Вам лучше их контролировать, пока они не взяли под свой контроль вас. Будьте более требовательными к себе.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 апреля для Близнецов: вам сегодня не стоит недооценивать общепризнанные правила и законы, и уж тем более не нужно их нарушать. Постарайтесь даже улицу переходить только в определенных местах.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 апреля для Раков: звезды советуют вам внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц. Сделайте выводы, а вот поступать вы вправе по-своему. Только не ошибитесь со своим выбором.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 9 апреля для Львов: подходящий день для перемен, причем в любой сфере вашей жизни. И не бойтесь рисковать – вы в любом случае не проиграете. Так что действуйте смело, но обдумывая свои шаги.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 апреля для Дев: чем смелее будут ваши действия, тем больше шансов, что вы выбрали правильный путь. Только учтите, что решать нужно очень быстро, а потому постарайтесь не потерять голову.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 апреля для Весов: вы станете центром всеобщего внимания, так что выполните возложенную на вас миссию, что бы ни происходило вокруг. Укрыться от этой обязанности вам не удастся, придется потерпеть.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 9 апреля для Скорпионов: этот день будет не самым удачным, многие ваши усилия сегодня напрасны, как будто неведомая внешняя сила сводит на нет все ваши старания. Проще заняться нейтральными делами.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 9 апреля для Стрельцов: вы будете слишком не сдержанными. Причем окружающие совершенно не виноваты в том, что вы встали не с той ноги. Помните об этом и не заводитесь понапрасну.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 апреля для Козерогов: вам пока некуда спешить, лучше обдумать свои дальнейшие шаги. Если сумеете организовать собственные действия, то успеете сделать гораздо больше, чем просто невпопад суетясь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 9 апреля для Водолеев: постарайтесь сегодня быть полезными хотя бы самому себе, а в идеале – и окружающим. В целом день будет удачным, но достаточно скучным. Не ешьте вредную и тяжелую пищу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 апреля для Рыб: вам следует остановиться на какое-то время, чтобы задуматься, что такого полезного вы сделали, чтобы окружающий мир стал хоть немного лучше. Прислушайтесь к просьбам людей.

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