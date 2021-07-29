Гороскоп на август-2021 для знака зодиака Дева: новое занятие пойдет вам на пользу

Подробный астрологический прогноз на август-2021 для знака Дева сигналит о том, что все претензии в любви нужно начинать с себя, а уже потом предъявлять партнеру

Дева / Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет август для Девы ? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороших результатов? Читайте подробный гороскоп на август 2021 для знака Дева.

Работа

Собеседование / Фото: Unsplash

Чтобы поймать успех за хвост в сфере карьере и продвинуться по этой лестнице вверх, Деве желательно в августе уходить от логических умозаключений, доверившись собственной интуиции. Старайтесь чаще обращать свое внимание на знаки Судьбы – стечение обстоятельств не случайно.

Финансы

Деньги / Фото: Unsplash

Денежно привлекательными для вас в этом месяце могут оказаться направления, о которых вы ранее даже не задумывались : к примеру, хобби или ведение блога в интернете, фотография или рукоделие. Причем, денег вам хватит на развитие и продвижение своего нового бизнеса.

Здоровье

Полезное питание / Фото: Unsplash

Главная причина ваших болезней в августе носит психосоматический характер и заключается в неправильном отношении к окружающему миру. Так что, если заболела голова, не спешите пить таблетку, а проанализируйте, о чем вы недавно подумали – видимо, вы ошиблись.

Любовь

Любит – не любит / Фото: Unsplash Реклама

Для начала разберитесь в себе, а уже потом озвучивайте претензии своему партнеру. Чего вы ждете от этого человека – материальных благ, покровительства, интима или же любви? Исходя из такого анализа, действуйте дальше, но только не думайте, что ваши чувства будут взаимными.

Отдых

Творчество / Фото: Unsplash

Если вам надоели старые увлечения и хочется разнообразия, поищите для себя новое занятие . Смена деятельности и учеба будут способны принести отвлечение от насущных проблем, а это полезно для мозгов. Но и традиционный отдых с элементами лени тоже никто не отменял.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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