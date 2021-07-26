Гороскоп на август-2021 для знака зодиака Овен: берегите репутацию

Овен / Фото: Сегодня
Какой астрологический прогноз на август 2021 обрадует или озадачит представителей знака Овен ? В каких жизненных сферах стоит максимально выложиться и проявить себя, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на август 2021 для знака Овен.
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Работа
Работа / Фото: Unsplash
В вас заложен большой потенциал , о котором вы ранее, возможно, и не догадывались. Постарайтесь направить его в мирное и законное русло. Любые риски должны быть оправданы. Для развития вашего бизнеса вам будет полезно заняться самообразованием.
Финансы
Деньги / Фото: Unsplash
В августе 2021 перед вами возникнет заманчивое предложение и даже может появиться искушение заработать нечестным путем. Вам решать, насколько далеко вы готовы зайти в погоне за легкими деньгами, главное, чтобы потом вам не пришлось расплачиваться собственной репутацией .
Здоровье
Здоровье / Фото: Unsplash
Несколько напряженная ситуация на работе и во взаимоотношениях может выбить вас из колеи. На первый план могут выйти давние страхи или скрытые комплексы , которые могут давить на психику и портить настроение. Не давайте проблеме долго сидеть в вас, лучше отправляйтесь к психологу.
Любовь
Отношения / Фото: Unsplash
Будьте готовы к переменам в самой романтической сфере жизни. То, что раньше вас тревожило и заводило – сейчас может раздражать. И наоборот, человек, мимо которого вы могли спокойно пройти, даже не взглянув, вдруг заинтересует с необыкновенной силой, как будто у вас открылись глаза .
Отдых
Релакс / Фото: Unsplash
Лучшим отдыхом для Овнов в августе 2021 будет смена образа жизни или рода деятельности. Один из вариантов: организуйте себе во внерабочее время такой досуг, о котором вы ранее не задумывались – вот увидите, вам понравится. Также будет интересно и полезно заняться изучением ноу-хау.
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