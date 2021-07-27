Гороскоп на август-2021 для знака зодиака Рак: настроение вам не подчиняется

Подробный астрологический прогноз на август-2021 для знака Рак обещает много работы, много денег и много эмоций, в основном, приятных.

Рак / Фото: Сегодня

Какие предсказания от звезд ожидают знак Рак в августе 2021? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте подробный гороскоп на август 2021 для знака Рак.

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Работа

Работа / Фото: Unsplash

Очень часто приходится делать не то, что хочется, а то, что нужно. Август 2021 – именно такой период для Раков. Чтобы достичь результатов, вам придется попотеть , причем, занимаясь делом, которое, на первый взгляд, вообще не относится к вашим прямым обязанностям.

Финансы

Деньги / Фото: Unsplash

Последний летний месяц у Раков обещает быть безбедным и денежным . Велика вероятность того, что вы получите какую-то сумму в дар или заработаете легкие деньги, приложив незначительные усилия. Потратьте часть своих средств на благотворительные цели.

Здоровье

Здоровый отдых / Фото: Unsplash

Большую часть времени вы будете чувствовать себя просто отлично. Здоровье и физическое состояние вас не подведут. Но вот перепады настроения и необъяснимая хандра может вас побеспокоить, особенно в смену лунных фаз. Старайтесь на что-нибудь отвлекаться.

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Любовь

Свидание / Фото: Unsplash

Для многих Раков август 2021 – это месяц серьезных перемен в статусе, причем в позитивном ракурсе. Благоприятно регистрировать браки и играть свадьбы , только соотносите даты своих торжеств с церковным календарем, чтобы соблюсти все положенные ритуалы и никого не обидеть.

Отдых

Путешествие / Фото: Unsplash

Чтобы отвлечься от переменчивого настроения, старайтесь сами себе организовывать приятные моменты позитива просто посреди рабочей недели: посещайте кино, читайте книги, а после работы еще можно успеть освежиться на пляже. Выходные дни обязательно посвятите новым впечатлениям.

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