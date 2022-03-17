Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Во время жестоких военных действий в Украине многие люди обращаются к прогнозу астрологов, чтобы найти для себя поддержку и совет в сложной жизненной ситуации. Так четверг, 17 марта , обещает быть относительно спокойным днем, когда можно поставить на паузу активные действия и собраться с мыслями. В эти лунные сутки постарайтесь наладить единение внутреннего мира с внешним.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 марта для Овнов: долгожданная новость может кардинально изменить ваши планы. Вам остается лишь дождаться ее. А чтобы не сидеть без дела, взгляните по сторонам и займитесь чем-нибудь полезным.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 17 марта для Тельцов: будьте готовы к тому, что сегодня вас попытаются спровоцировать злобными высказываниями. И чем болезненней вы это воспримете, тем больше удовольствия доставите оппоненту.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 марта для Близнецов: для вашего же спокойствия и самолюбия посвятите этот день полезным делам для близких и малознакомых людей. А вот афишировать собственные действия совершенно не обязательно.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 марта для Раков: легкомыслие сегодня недопустимо, потому что оно может дорого вам стоить. Так что проявите осторожность, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, выбраться из которой будет сложно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 17 марта для Львов: как бы вам ни хотелось, не торопите события. Всему свое время. Подождите, пока вам не дадут совершенно точный знак о том, что путь к действию свободен. Вот тогда не теряйте времени даром.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 марта для Дев: отнеситесь философски к поступающей сегодня информации. Так будет больше пользы для вас и окружающих. Попробуйте не переживать и не обращать внимания на то, что происходит вокруг вас.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 марта для Весов: наконец-то вы дождетесь позитивные для вас новости. Этот день вряд ли будет отличаться дружественной атмосферой, как дома, так и за его пределами. Но какие-то сдвиги в этом направлении все-таки намечаются.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 17 марта для Скорпионов: от того, насколько хорошо вас поймет ваш собеседник, будет многое зависеть. Так что только от вас зависит, как правильно донести до него важную информацию, не выдав ничего лишнего.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 17 марта для Стрельцов: сегодня у вас появится очередной шанс убедиться в том, что жизнь, несмотря на всю ее сложность, дана не зря. Не задавайте никому лишних вопросы – ответы найдутся сами и покажутся вам очевидными.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 марта для Козерогов: если у вас с трудом получается собраться с мыслями или заниматься активными действиями, то лучше не издеваться над собой. Повремените, возьмите паузу и дайте себе отдохнуть. Стресс пройдет.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 17 марта для Водолеев: в потоке разносторонней информации вы сумеете выделить для себя главное. Разрабатывая курс и план действий, помните о данных обещаниях. Сейчас не время проявлять эгоизм, подумайте о ближних.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 марта для Рыб: если у вас будет поддержка, вы сумеете переубедить даже самого несговорчивого оппонента. Не торопите события, действуйте плавно, но уверенно. Страх и сомнения отойдут на второй план.

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