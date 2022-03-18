Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Война тяжело действует на людей, а к тому же сегодня эмоциональное напряжение нарастает за счет весеннего полнолуния, которое пройдет в 9 часов 18 минут по киевскому времени.

Что готовит пятница, 18 марта , каждому знаку зодиака для украинцев? Наступает день внутренней свободы и раскрепощения, когда полезно задуматься о смысле своей жизни.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 марта для Овнов: незаконченных дел всегда хватает, но сегодня вам просто необходимо начать заниматься чем-нибудь новым. Это и перезагрузка, и отвлечение для усталого мозга. Подумайте, какое желание вы можете воплотить в реальность.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 18 марта для Тельцов: сконцентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели, а вот по мелочам размениваться не стоит, иначе вас на все просто не хватит. Также не идите на компромиссы – они вам навредят.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 марта для Близнецов: настало время выговориться, а для этого вам, как воздух, необходим благодарный слушатель. Лучше, чем близкий друг, с этой ролью вряд ли кто-нибудь справится. Так что перешерстите свой телефон и звоните.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 марта для Раков: вам имеет смысл задуматься о том, чтобы поменять свое окружение. Возможно, это касается не только личной жизни, но и места жительства. Главное – не забывайте о собственной безопасности.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 18 марта для Львов: сегодня кто-то из членов вашей семьи сможет достичь желаемого. Однако вам не стоит раздражаться по этому поводу. Постарайтесь в порыве гнева никому не наговорить лишнего.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 марта для Дев: сегодня у вас есть все шансы стать причиной чей-то радости. Вы и сами знаете, как это приятно, когда вы можете поднять настроение близким. Не упускайте такой возможности, особенно в сложное время.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 марта для Весов: как бы вы ни старались, но скрыть свои негативные эмоции вам будет крайне сложно. То ли полнолуние, то ли сложившаяся обстановка даст о себе знать. Постарайтесь хотя бы никого не обидеть.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 18 марта для Скорпионов: сегодня ни в чем нельзя быть уверенными до конца. Так что прежде чем что-то делать, проведите разведку. Лучшая тактика – семь раз отмерить, а уже потом рубить с плеча надежно и основательно.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 18 марта для Стрельцов: можете, наконец, позволить себе расслабиться. Вам неплохо было бы поспать. Но даже просто релакс с чашкой травяного чая подействует успокаивающе на нервную систему.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 марта для Козерогов: будьте бдительны: в вашем окружении появился или же скоро возникнет человек, который умело пудрит мозги не только вам, но и другим людям. Полезно вывести его на чистую воду.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 18 марта для Водолеев: сегодня стартует новый этап в важной сфере вашей жизни. Это может быть карьера или взаимоотношения. Но теперь неважно, готовы вы к этому или нет. Просто будьте уверены в собственных силах.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 марта для Рыб: для вас сегодня важно не поддаваться на провокации и не отвечать на чужие колкости. Будет лучше, если вы с головой уйдете в ежедневную рутину, не особо вникая в причины и следствия.

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