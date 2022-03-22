Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

В астрологических прогнозах многие люди в дни войны ищут поддержки и ответы на вопросы, как себя правильно вести, что нужно делать, а чего пока не стоит, чтобы благополучно пережить тяжелое время, победить врага или кого-то спасти.

Каким будет вторник, 22 марта ? Судя по прогнозу, эти лунные сутки отличаются активной и героической позицией, когда на первый план выходят такие качества, как смелость, рискованность и отвага .

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 марта для Овнов: сегодня не стоит следить за кем-то, кто кажется вам недостаточно правдивым, и пользоваться непроверенной информацией. Возможно, человека, на который пало подозрение, просто оклеветали.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 22 марта для Тельцов: ваше нетерпение и упрямство до добра не доведет. Держите себя в руках. Лучше перед нападением тщательно обдумывайте каждый свой шаг, чтоб не попасть в неловкую или опасную ситуацию.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 марта для Близнецов: такие ваши ценные качества, как наблюдательность и проницательность, превзойдут все ожидания. Постарайтесь ничего не забыть – ваши умозаключения кому-то очень пригодятся.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 марта для Раков: сегодня вероятны проблемы со зрением, точнее – видением событий. Звезды советуют не доверять собственным глазам, даже если ситуация, на первый взгляд, может показаться вам очевидной.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 22 марта для Львов: соблазны этого дня могут оказаться настолько притягательными, сильными и непредсказуемыми, что вечером вы можете очутиться там, где еще утром совершенно не предполагали быть.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 марта для Дев: сегодня кто-то из вашего окружения, руководствуясь благими намерениями, может все испортить. Постарайтесь спасти положение, сбив этого человека с толку, тем самым изменив ход его мыслей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 марта для Весов: это день, когда у вас предостаточно времени, но мало хороших идей. Придется воспользоваться чужими советами, и в этом случае будьте готовы к сюрпризам и непредвиденному развитию событий.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 22 марта для Скорпионов: у вас не получится спрятаться от проблем – они настигнут вас с любом случае. Так что просто решайте их, по мере поступления. На самом деле они не так страшны, как вы изначально думали.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 22 марта для Стрельцов: в этот день полезно быть деятельным и активным, а время следует провести с пользой для дела – тогда вам будет о чем вспомнить. Вы принесете больше толку руками, а не головой.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 марта для Козерогов: то, чего вы так долго хотели и к чему стремились, может легко упасть вам в руки. Вы даже почувствуете некоторое разочарование, но тут же придумаете себе предмет новых вожделений.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 22 марта для Водолеев: сегодня найдите время, чтобы заняться самообразованием, получением знаний или ценной информации. Это пригодится вам в ближайшем будущем – вы сможете помочь не только себе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 марта для Рыб: к сожалению, сегодня вы не сможете достичь того результата, на который изначально рассчитывали. Но полученные промежуточные бонусы вам очень помогут. Копите силы и только потом действуйте.

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