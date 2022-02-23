Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Астрологи считают, что среда, 23 февраля , несет отпечаток сложного, эмоционального и часто провокационного дня. В такой период полезно завершить ранее начатые глобальные и значимые проекты, но вот к новым приступать пока не стоит.

В этот день желательно сдерживать эмоции – для этого можно посчитать до 10, когда чувствуете, что внутри закипает гнев. А всплески энергии стараться перенаправить в мирное и конструктивное русло: заняться спортом, уборкой, физической активностью. Сны часто имеют противоположное значение, но на них важно обратить внимание.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 февраля для Овнов: идти на какой-либо риск, пусть даже маленький, небезопасно. Проявите особую бдительность на дороге и пешеходных переходах. Победа над трудностями будет даваться вам легко – вы даже захотите усложнить ситуацию, чтобы, найдя из нее выход, чувствовать себя героем.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 23 февраля для Тельцов: привлеките родных во что-то типа соревнования – и тогда вам не придется всю ответственность и работу тащить на своих плечах в одиночестве. Финансовая ситуация, в которую вы попали, оставляет желать лучшего. Попробуйте найти человека, способного вам помочь.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 февраля для Близнецов: сегодня, возможно, вам будет непросто собраться с собственными мыслями. Попробуйте поговорить с тем, на кого направлено ваше внимание. Только ваша лень и расслабленность могут помешать достичь успеха. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 февраля для Раков: в ближайшее время должно случиться какое-то значимое событие, а вот сегодняшний день вам придется провести в ожидании. Не скучайте – ваши усилия все-таки приведут к какому-то результату. Но если итог окажется неожиданным, постарайтесь принять его как должное.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 23 февраля для Львов: вы рискуете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучший способ от нее избавиться – подсчитать, во что вам обойдется ее реализация. Сегодня вам, возможно, придется отказаться от чего-то важного для вас. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 февраля для Дев: вы способны реально помочь другим увидеть свет в конце тоннеля. Если, конечно, сможете разогнать тучи проблем. Нынешний день будет удачен в финансовом отношении. Вы сможете решить не только свои, но и чужие проблемы, и даже обратиться к давней мечте.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 февраля для Весов: сегодня спорить бесполезно, а лучшим решением будет уступить. Пытаясь отстоять свою позицию, вы лишь потеряете время и силы. А вот компромисс со временем принесет вам выгоду. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий, и такое вмешательство вам же и навредит.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 23 февраля для Скорпионов: заставьте людей вокруг себя смеяться. Вы, как никто другой, сегодня способны помочь людям почувствовать себя лучше – иногда это необходимо. Коллеги будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за весь коллектив самостоятельно.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 23 февраля для Стрельцов: никто, кроме вас, не сможет так тонко прочувствовать внутренний мир близкого человека и правильно расставить приоритеты. Не отталкивайте родных. Если вы не желаете следовать законам толпы – поступайте по-своему, но потом не жалуйтесь, что вас не поддерживают.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 февраля для Козерогов: если вы не научились быть внимательными, придется заняться этим немедленно, потому что рассеянность будет непростительна. Нынешним днем вы сами, безо всяких прогнозов, сможете предсказать ближайшее будущее, причем не только себе, но и окружающим.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 23 февраля для Водолеев: сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это довольно неблагодарное занятие, так что запаситесь терпением. Если вы окажетесь в нужное время в нужном месте – этот день может послужить началом небезынтересного романа.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 февраля для Рыб: взгляд со стороны может превратить точку зрения в сложную геометрическую фигуру. Боритесь с проблемами – они поддаются решению. Отнеситесь к своим словам серьезно и не шутите – вас могут неправильно понять, и из-за этого возможен конфликт с близкими людьми.

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