Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Сегодня ровно месяц со дня начала войны. Новая реальность очень пагубно влияет на наш организм, в частности на психическое здоровье. Однако если прислушиваться к себе и сохранять чистый разум, вы сможете держать ситуацию под контролем.

Что готовит четверг, 24 марта , каждому знаку зодиака для украинцев? Наступает день, который может принести внутреннюю свободу и ответы на многие вопросы, если правильно распределить собственные ресурсы.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 марта для Овнов: сегодня у вас день изменений. Жизнь сама расставит все на свои места, а вам не стоит волноваться: совсем скоро вы убедитесь, что все происходящее – к лучшему.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 24 марта для Тельцов: отвлекитесь от своих переживаний. Постарайтесь сконцентрироваться на обыденных заботах и переключиться, дабы не получить нервный срыв. Вам необходима перезагрузка.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 24 марта для Близнецов: вам просто необходимо делиться собственными эмоциями с окружающими. Будьте уверены, они во всем вас поддержат. Позвоните человеку, которому давно планировали, но не решались. Сейчас – самый подходящий момент.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 марта для Раков: меньше размышляйте, больше действуйте. Сейчас действительно крайне сложное время, однако опускать руки и погружаться в депрессивное состояние точно не стоит. Вам станет легче, как только вы поймете, что можете быть полезны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 24 марта для Львов: сегодня вы получите важную новость от близкого человека. Здравый смысл поможет правильно воспринять неожиданную информацию. Главное – не горячитесь.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 24 марта для Дев: высокий риск поссориться с близким человеком лишь потому, что все сейчас излишне эмоциональны. Это тот случай, когда лучше 7 раз подумать и 1 раз отрезать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 марта для Весов: вы устали. Расслабьтесь. По возможности, устройте себе выходной от всего и не забудьте об информационном детоксе. Если сделать это сегодня точно не получится, хотя бы попробуйте перенести на субботу. Вы точно почувствуете прилив сил.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 24 марта для Скорпионов: сегодняшний день вам принесет ответы на вопросы, которые давно "сидят" в вашей голове. Постарайтесь не пропустить сигналы Вселенной.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 24 марта для Стрельцов: самое время показать себе перед начальством в лучшем свете. Хорошенько продумайте и как можно быстрее озвучьте свои предложения по работе. Ваши старания непременно оценят.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 марта для Козерогов: прислушайтесь к собственным желаниям. Позвольте себе ненадолго "уйти" от мыслей и переживаний о родных и близких. Если можете помочь – помогайте прямо сейчас, однако если сделали все, что в ваших силах, – успокойтесь и позаботьтесь о собственном психическом здоровье.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 24 марта для Водолеев: пришло время что-то изменить в своей жизни. Возможно, вы давно планировали переехать, но не решались. Так вот, сегодня самое время воплотить свои планы в жизнь!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 марта для Рыб: для вас сегодня день открытий и вдохновения. Даже приготовленное новое блюдо принесет вам море позитивных эмоций и зарядит энергией на целый день.

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