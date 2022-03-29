Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня
Наступающий вторник, 29 марта , по мнению астрологов, принесет новые и полезные знания, важно лишь правильно их распознать, а затем применить на практике. В этот лунный день стоит прислушиваться к своей интуиции – многие знаки зодиака ощутят свою проницательность.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 марта для Овнов: это день, когда торопиться не стоит, иначе можете все испортить. А еще вы рискуете проскочить мимо чего-то очень важного, что в корне может изменить дальнейшее течение вашей жизни.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на 29 марта для Тельцов: окружающий мир будет для вас серым и мрачным до тех пор, пока вы не решите самостоятельно его изменить в лучшую сторону. Пытаясь это сделать, начните с себя – дальше будет проще.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 марта для Близнецов: сегодня у вас будет столько энергии и желания работать, что вы рискуете навредить сами себе, причем совершенно случайно. Так что берясь за очередную задачу, проявляйте осторожность.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 марта для Раков: видимо, вы слишком серьезно ко всему подходите. Для работы это, конечно, хорошо. Но вот в вопросах философствования о смысле жизни только нервы себе испортите. Будьте проще – и ситуация наладится.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на 29 марта для Львов: сегодня вам понадобится толчок, после которого все встанет на свои места и заработает, как надо. Можно подождать, пока кто-то вас расшевелит. Но лучше действовать самостоятельно и независимо.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 марта для Дев: вы и сами не подозреваете, что сможете совершить сегодня настоящее чудо. Во всяком случае, именно так о вас будут думать малознакомые люди, которым вы поможете. Не афишируйте свои действия.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 марта для Весов: даже если кто-то попытается испортить вам настроение, не поддавайтесь на провокации. Ничего серьезного вам не сделают, но вот нервы потрепать придется, чтобы отстоять себя.
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Гороскоп на 29 марта для Скорпионов: хотите узнать о себе что-то новое и интересное? Тогда уделите сегодня побольше внимания людям, которые вас окружают. Только предупредите их заранее, что ничему не будете удивляться.
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на 29 марта для Стрельцов: для вас будет важна политика невмешательства. Пусть каждый останется при своем мнении. А вот ваше желание помочь не найдет достойной оценки. Вы еще и останетесь виноваты.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 марта для Козерогов: подходящий день для реализации амбициозных и дерзких планов. Удача будет на вашей стороне, но все равно не теряйте голову и руководствуйтесь здравым смыслом, принимая решения.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на 29 марта для Водолеев: вы будете в хорошей форме и легко сможете достичь желаемого. Смотрите только, чтобы в ваших желаниях не было ничего противозаконного. Заручитесь поддержкой близких людей.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 марта для Рыб: наконец-то вы сможете позволить себе немного расслабиться. Усталость накапливается и затем дает о себе знать. Так что не корите себя за минутную слабость – вы вскоре снова будете бодры.
Ранее мы рассказывали, кто из знаков зодиака самый мужественный.