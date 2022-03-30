Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Характеристика среды, 30 марта , как считают астрологи, должна порадовать многие знаки зодиака. Эти лунные сутки наполнены благоприятной и очищающей энергией, которая способна настроить людей на поиск гармонии с собой и окружающим миром.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 марта для Овнов:ваши рискованные действия сегодня не оправдаются. Так что лучше поступайте по давно опробованной и проверенной схеме – это будет оптимальное решение в этот день.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 30 марта для Тельцов: старайтесь обращать внимание не на разговоры людей, а на их действия. Имейте в виду, что вас могут ввести в заблуждение чьи-то рассуждения. А вот жестами солгать куда труднее.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 марта для Близнецов: если вам будет мало собственного вдохновения и энтузиазма, приобщите к делу друзей. Вместе вы гораздо легче сможете решить любую задачу, пусть даже самую сложную.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 марта для Раков: удача будет на вашей стороне. Но успех ваших действий будет зависеть только от их обдуманности и своевременности. Сегодня вам не должны помешать никакие неожиданности.

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Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 30 марта для Львов: разумеется, доверять близким людям можно и даже нужно, но не стоит забывать об осторожности. Она вам сейчас не повредит. Любую информацию нужно проверить, прежде чем приступать к действиям.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 марта для Дев: этот день растянется на долго и утомит вас, если, конечно, вы не приложите некоторые усилия. Устройте себе посреди недели небольшой отдых, сделайте перезагрузку – вам будет полезно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 марта для Весов: если хотите каких-то сдвигов и результатов, смените тактику своего поведения. Проверенная схема действий может дать сбой. Не бойтесь экспериментов, но не забывайте об осторожности.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 30 марта для Скорпионов: даже самые мелкие финансовые дела сегодня могут сыграть против вас. Так что не отмахивайтесь от советов, а примите их как руководство к действию и с благодарностью.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 30 марта для Стрельцов: сегодня вам следует поработать над взаимоотношениями, чтобы вывести их на новый, более высокий уровень. Помните: главное – постараться доверять близкому человеку.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 марта для Козерогов: оставьте свое критическое мнение при себе, сегодня оно никого не заинтересует. Не будьте слишком навязчивыми. Зато у вас появится время поработать над собой и своими недостатками.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 30 марта для Водолеев: вас ждет какое-то легкое разочарование. Видимо, изначально запросы не совпали с ожидаемым результатом. Постарайтесь подкорректировать либо одно, либо другое.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 марта для Рыб: день будет удачным для начала новых дел. Тем более, что ваши оппоненты будут заняты другими делами, и им будет не до вас. Пользуйтесь моментом, чтобы успеть се=делать задуманное.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков зодиака самый мужественный.