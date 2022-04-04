Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

По мнению астрологов, лунные сутки, наступившие в понедельник, 4 апреля , желательно провести подальше от соблазнов. Так вы сможете обезопасить себя от неприятностей и разборок с другими людьми.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 апреля для Овнов: в этот день будьте мягче с окружающими – уж слишком жесткие требования вы предъявляете людям, да и себе тоже. Это не принесет вам пользы, зато отнимет нервы и силы у близких.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 4 апреля для Тельцов: договориться до единого мнения с кем бы то ни было у вас сегодня не получится. Возможно, вы будете спорить даже сами с собой. Главное – не выяснять отношения с применением силы.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 апреля для Близнецов: сегодня вы можете стать вполне самостоятельным человеком и ни от кого не зависеть, даже если чувствуете себя не в своей тарелке. Просто нужно дать себе установку и следовать ей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 апреля для Раков: то, что вы долгое время откладывали, начнется само по себе, независимо от вашего желания. Но это не значит, что вы теперь можете сидеть и следить за развитием событий, сложа руки.

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Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 4 апреля для Львов: ваше сегодняшнее занятие не даст вам должного удовольствия. Останется чувство разочарования. Но работу придется выполнить, а награда не заставит себя долго ждать – это должно вас утешить.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 апреля для Дев: вы очень много знаете, так что не стоит себя недооценивать. Однако, чем больше мелких подробностей по важному для вас вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет все это осмыслить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 апреля для Весов: просто будьте собой без наигранности и фальши. Вы удивительны и неповторимы. А отсутствие надобности поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 4 апреля для Скорпионов: постарайтесь не стать слепым орудием в чьих-то руках – это неблагодарное занятие. Лучше не ввязывайтесь ни в какие авантюры и сомнительные мероприятия, чтобы не нажить себе врагов.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 4 апреля для Стрельцов: вас ожидает очень даже приличная прибыль, но при условии, что вы не упустите предоставленную вам возможность. Выбирать сейчас особо не приходится, зато все будет в ваших руках.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 апреля для Козерогов: наконец-то, ваше желание может стать реальностью. Но не стоит ждать от судьбы слишком уж многого. Сделайте шаг навстречу, и будьте благодарны за предоставленную возможность.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 4 апреля для Водолеев: сегодня люди вокруг вас будут настроены решительно и агрессивно. Так что вам выгоднее быть тише воды, ниже травы. И не давать никому повода для нападок и провокаций в свою сторону.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 апреля для Рыб: ваше настроение будет заразным для окружающих. Так постарайтесь сделать так, чтобы оно было хорошим. Пусть люди переймут от вас уверенность, спокойствие и позитив.

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