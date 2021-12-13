Именины Андрея: лучшие поздравления с днем ангела

Если у вас есть знакомые Андреи, обязательно поздравьте их сегодня, 13 декабря, с нем ангела. Православная церковь чтит в этот день святого апостола Андрея Первозванного.
Андрей – древнегреческое имя, которое переводится очень просто – "мужчина". Андрей – это душа компании, веселый, жизнерадостный, шутливый и позитивный человек. А еще Андрею часто везет по жизни, он удачлив и умеет добиваться желаемого.
Мы подготовили красивые, душевные, прикольные, радостные и позитивные поздравления с именинами в открытках, прозе и стихах для всех Андреев.
Лучшие поздравления в стихах с днем ангела Андрея
***
Повод есть для нашей встречи,
И сегодня он такой:
Именины у Андрея.
Поздравляем, дорогой!
Пожелать хотим мы много:
Милых сердцу пустяков,
Радостей земной дороги,
Множество красивых слов.
***
Сегодня праздник твой, Андрей,
Всю грусть-печаль свою развей,
По вольной прихоти своей
На праздник пригласи друзей.
В день ангела тебя поздравим,
И праздник твой достойно справим.
И в море счастья и любви
Ты жизнь счастливо проживи!
***
С праздником тебя, Андрей,
Солнечных блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
В жизни радости и смеха!
Пусть везет тебе всегда,
Будет ласковой судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.
В личной жизни жди любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!
Эффектные поздравления в День ангела Андрея в прозе
***
Андрей, поздравляю тебя с именинами! Пусть мужество твоего имени всегда будет надежной опорой и защитой в жизни. Пусть в твоей судьбе всегда присутствует счастье, любовь, верность, удача. Желаю, чтобы с тобой всегда было спокойно и надежно, и чтобы за тобой хотелось идти хоть на край света.
***
От души поздравляем Андрея с днем ангела! Желаем крепкого здоровья и великой силы, с которой при желании можно любые горы свернуть. Пусть везде и всегда тебя сопровождает любовь и удача, пусть каждый день будет ярче любых фейерверков и круче захватывающих фильмов.
***
Прими мои искренние поздравления, Андрюша, с днем ангела! Пусть мир для тебя всегда будет радостным и ярким, пусть близкие всегда будут рядом, пусть каждый новый день удивляет интересными знакомствами и незабываемыми впечатлениями. Желаю тебе здоровья, любви и счастья!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.