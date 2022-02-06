Именины Оксаны и Ксении: яркие поздравления, открытки, картинки и стихи

Именины Оксаны и Ксении: лучшие поздравления, картинки и открытки / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

6 февраля отмечается православный праздник – день блаженной Ксении Петербургской. А значит, все Оксаны, Ксюши, Ксении готовы принимать поздравления с именинами.

Если у вас есть родные и знакомые с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами. А мы собрали душевные, прикольные, милые и добрые поздравления с именинами в открытках, картинках, прозе и стихах.

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Оксана и Ксения в переводе с греческого значит "странница". Девушки с таким именем обычно ответственные, независимые, с большим чувством долга и в то же время отзывчивые и щедрые.

Красивые поздравления Ксении и Оксане с именинами в стихах

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Ксения чудесная,

Сама прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!



А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

Именины Оксаны и Ксении: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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Желаю я тебе любви

И счастья, милая Оксана!

Пускай желания твои

Осуществляться не устанут.



Терпение, радость и успех

Пускай тебя сопровождают,

Желаю жизненных утех –

Пусть радуют и вдохновляют.



Чтоб в гору шли твои дела,

Чтоб все хорошее случалось,

Успешной чтоб в любви была

И своей жизнью наслаждалась!

С именинами Оксаны и Ксении: поздравления и открытки / Фото: pinterest

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Поздравленья для Оксаны

Соберу в один букет,

Чтобы цвел, не увядая,

Для тебя он много лет.



Чтоб вершины покоряла

И мечту свою нашла,

С каждым годом расцветала

И счастливою была.

Именины Оксаны и Ксении: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Ксюшеньку мы поздравляем.

Знай, тебя мы обожаем!

Ты приветлива всегда,

Дружелюбна и мягка.



Мы желаем: не меняйся

И такой же оставайся.

Будь красивой, будь счастливой

И, конечно же, любимой.

Именины Оксаны и Ксении: эффектные картинки / Фото: pinterest

Красивые поздравления с днем ангела Ксении и Оксане в прозе

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Ксения, сегодня твой день, с которым я тебя душевно поздравляю. Ты очень чуткая, добрая, искренняя. Ты душа не только семьи, но и всех компаний, в которых бываешь. И я хочу пожелать тебе ярких и незабываемых дней, которые подарят массу приятных впечатлений и эмоций. Не теряй своей душевной красоты, ведь именно она делает тебя такой особенной.

С именинами Оксаны и Ксении: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Поздравляю Оксану с днем ангела. Желаю всегда оставаться уверенной в себе, мудрой, рассудительной, женственной, милой, целеустремленной и успешной во всех делах. Пусть твой богатый внутренний мир открывает перед тобой новые горизонты увлечений и побед!

Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать в день блаженной Ксении Петербургской.