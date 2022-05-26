Именины в июне-2022: кого и когда поздравлять с днем ангела

С Днем ангела / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Кто празднует именины в июне 2022 года? Кого и когда поздравляем с днем ангела в начале лета? У кого намечается очередной семейный праздник, вдобавок к традиционному дню рождения?

Читайте календарь именин на июнь-2022 и отправляйте добрые пожелания и душевные поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым, близким людям, а еще знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам.

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Очень часто имена людям дают по святкам – церковному календарю почитания святых мучеников . К какому дню ближе всего дата рождения ребенка, имя того святого и выбирают. Так человек получает своего ангела-хранителя, который оберегает его в течение всей жизни.

Календарь именин на каждый день июня-2022

1 июня – Дмитрий в честь великого князя Димитрия Донского, а также Александр, Анастасия, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Иван, Игнатий, Ипполит, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Павел, Сергей.

2 июня – Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей.

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Тематические картинки в день именин / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

3 июня – Андрей, Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

4 июня – Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Федор, Яков.

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5 июня – Афанасий, Евфросиния, Леонтий, Мария, Михаил.

6 июня – Ксения в честь святой блаженной Ксении Петербургской, а также Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор.

7 июня – Иван в честь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также Елена, Иннокентий, Федор.

С именинами: позитивные пожелания / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

8 июня – Александр, Георгий, Елена, Иван, Карп, Макар.

9 июня – Анастасия, Давид, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федора.

10 июня – Денис, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

11 июня – Александр, Андрей, Иван, Константин, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосия.

12 июня – Василий.

13 июня – Борис, Николай, Поликарп, Роман, Филипп, Христина.

14 июня – Иван в честь святого праведного Иоанна Кронштадского, Валериан, Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон.

15 июня – Иван, Никифор.

16 июня – Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

17 июня – Иван, Мария, Марфа, Назар, Петр, София.

Лучшие поздравления с именинами / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

18 июня – Игорь в честь великого князя Игоря Черниговского, а также Иона, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.

19 июня – Георгий, Иларион, Иона, Сусанна.

20 июня – Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валентин, Валерия, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Игнатий, Лев, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федот.

21 июня – Федор в честь великомученика Феодора Стратилата, а также Василий, Ефрем, Константин.

22 июня – Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа.

23 июня – Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Тимофей, Феофан.

24 июня – Ефрем, Мария.

С днем ангела: прикольные картинки / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

25 июня – Андрей, Анна, Арсений, Иван, Иона, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

26 июня – Акулина, Александр, Александра, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва, Яков.

27 июня – Александр, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.

28 июня – Григорий, Ефрем, Иона, Касьян, Лазарь, Михаил, Модест, Федор.

29 июня – Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Никифор, Петр, Тихон, Феофан.

30 июня – Иосиф, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Филипп.

Отправляйте лучшие поздравления с днем рождения в стихах, прозе и смс. Также вы можете адресовать красивые поздравления с днем рождения подруге. А еще мы собрали для вас милые поздравления мужчине в открытках.