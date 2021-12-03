Как хранить гирлянды, чтобы они не спутывались

Как складывать новогодние гирлянды / Фото: Коллаж: Сегодня
Новый год 2022 практически на носу, и скоро люди начнут украшать елки. Одним из главных новогодних элементов декора и на деревце, и в квартире является гирлянда.
Но как часто вместо быстрой подготовки приходится тратить кучу нервов и сил на распутывание нитей с праздничными огоньками! Знакомая ситуация? Тогда читайте наши лайфхаки и не повторяйте прошлогодних ошибок.
Даже одна гирлянда способна завязаться в узел или переплестись проводками и лампочками между собой. Что уж говорить, когда их две, три или целый арсенал! Мы советуем после праздников без спешки и суеты потратить чуть больше времени на складывание гирлянд, чтобы в будущем году не заниматься ребусами в преддверии праздника, ведь всегда найдутся более важные вещи для подготовки и украшения.
Как правильно складывать новогодние гирлянды: лайфхаки
- Лайфхак 1. Картон
Возьмите самый обыкновенный плотный картон , можно из ящика. Отрежьте кусок нужного вам размера, чтобы его было удобно поместить к остальным елочным игрушкам. Просто намотайте на картон гирлянду, а ее начало и конец закрепите в прорезях картонки.
- Лайфхак 2. Коробка
Самый простой способ хранения гирлянды – вернуть ее в родную упаковку . А для этого просто не выбрасывайте коробку, в которой вы ее купили, или же найдите подходящую по размеру. Для удобства смотайте гирлянду на картонку, как в п.1, или на ладонь.
- Лайфхак 3. Вешалка
Неплохой вариант для хранения гирлянд – аккуратно намотать их на плечики для одежды . Ничего не спутается, а при желании все можно спрятать в шкаф, пусть висит до следующих праздников.
- Лайфхак 4. Втулка
И снова на выручку приходят втулки от пергамента, полотенец или фольги . Чтобы провода не соскальзывали, по краям сделайте надрезы 2-3 см и отогните наружу. А можно использовать специальные катушки для кабеля. Вам останется только намотать гирлянду на цилиндр.
- Лайфхак 5. Светильники
Креативное решение вопроса, как хранить гирлянду – использовать ее в течение всего года, а не только на зимние праздники. Соорудите светильник из банки или бутылок и включайте под настроение.
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