Как хранить гирлянды, чтобы они не спутывались

Как складывать новогодние гирлянды / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год 2022 практически на носу, и скоро люди начнут украшать елки. Одним из главных новогодних элементов декора и на деревце, и в квартире является гирлянда.

Но как часто вместо быстрой подготовки приходится тратить кучу нервов и сил на распутывание нитей с праздничными огоньками! Знакомая ситуация? Тогда читайте наши лайфхаки и не повторяйте прошлогодних ошибок.

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Даже одна гирлянда способна завязаться в узел или переплестись проводками и лампочками между собой. Что уж говорить, когда их две, три или целый арсенал! Мы советуем после праздников без спешки и суеты потратить чуть больше времени на складывание гирлянд, чтобы в будущем году не заниматься ребусами в преддверии праздника, ведь всегда найдутся более важные вещи для подготовки и украшения.

Как правильно складывать новогодние гирлянды: лайфхаки

Лайфхак 1. Картон

Как складывать гирлянды / Фото: коллаж "Сегодня"

Возьмите самый обыкновенный плотный картон , можно из ящика. Отрежьте кусок нужного вам размера, чтобы его было удобно поместить к остальным елочным игрушкам. Просто намотайте на картон гирлянду, а ее начало и конец закрепите в прорезях картонки.

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Лайфхак 2. Коробка

Как складывать гирлянды / Фото: rozetka.com.ua

Самый простой способ хранения гирлянды – вернуть ее в родную упаковку . А для этого просто не выбрасывайте коробку, в которой вы ее купили, или же найдите подходящую по размеру. Для удобства смотайте гирлянду на картонку, как в п.1, или на ладонь.

Лайфхак 3. Вешалка

Как складывать гирлянды / Фото: коллаж "Сегодня"

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Неплохой вариант для хранения гирлянд – аккуратно намотать их на плечики для одежды . Ничего не спутается, а при желании все можно спрятать в шкаф, пусть висит до следующих праздников.

Лайфхак 4. Втулка

И снова на выручку приходят втулки от пергамента, полотенец или фольги . Чтобы провода не соскальзывали, по краям сделайте надрезы 2-3 см и отогните наружу. А можно использовать специальные катушки для кабеля. Вам останется только намотать гирлянду на цилиндр.

Лайфхак 5. Светильники

Креативное решение вопроса, как хранить гирлянду – использовать ее в течение всего года, а не только на зимние праздники. Соорудите светильник из банки или бутылок и включайте под настроение.

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