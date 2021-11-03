Как использовать опавшие листья / Фото: Коллаж: Сегодня

Что делать с опавшими листьями? Таким вопросом задаются многие дачники осенью, когда урожай уже собран, а участки покрываются нарядным разноцветным ковром. Это красиво, но такая красота вскоре сменяется унылым видом и грязью под ногами.

Листья разносит ветром, они тянутся за ногами в дом, а полежав какое-то время, становятся скользкими и даже опасными. Какие способы утилизации опавшей листвы можно применить? Читайте в наших лайфхаках.

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Как использовать опавшие листья: лайфхаки

Лайфхак 1. Компост

Что делать с опавшими листьями / Фото: pinterest

Выполнив свою главную функцию на кусте или дереве, даже после отмирания листья еще принесут пользу во имя будущего урожая. Перегнивая и разлагаясь, листовая масса становится прекрасным удобрением . Опавшие листья отправляют в компостные ямы или садовые контейнеры, где уже идет процесс брожения от заложенных порченых плодов, ботвы, сорняков и другой органики.

Лайфхак 2. Теплые грядки

Что делать с опавшими листьями / Фото: pinterest

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Другой вариант использования листьев – теплые грядки. Они не гниют в компостной куче, отдавая тепло на ветер, а создают возможность обогрева для будущих всходов и заодно питают их . Нижние слои теплой грядки, перегнивая естественным образом, становятся биотопливом. В результате в такой грунт можно будет высаживать растения на две-три недели раньше, чем на обычные грядки. Сложите листья в большие мешки, если вы решили обустроить грядки не осенью, а весной.

Лайфхак 3. Мульчирование

Что делать с опавшими листьями / Фото: pinterest

Опавшие листья также можно использовать в качестве мульчи. Разбросайте влажные листья на незанятых участках земли. Они будут препятствовать росту сорняков, вымыванию из почвы минералов, выветриванию, а также образованию твердой корки на глинистых почвах, потому что не пропустят солнечные лучи.

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Лайфхак 4. Зола

Что делать с опавшими листьями / Фото: pinterest

Многие хозяева попросту сжигают листву, ветки, траву и другой органический мусор на участке, получая таким образом золу. Ее также используют в качестве удобрения. Однако тут есть и свои минусы – это вредит окружающей среде, создает пожароопасность, особенно при сильном ветре, да и запах дыма надолго остается.

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