Как использовать сидераты для улучшения почвы и повышения урожая

Как использовать сидераты / Фото: Коллаж: Сегодня

После сбора урожая с грядок, многие огородники сеют на них сидераты. Это растения, которые выращивают специально для последующей заделки в почву.

Чтобы остановить процесс разрушения грунта, восстановить плодородность земли , насытить ее азотом, нужно почаще увеличивать в ней количество органики. Достигается это как раз с помощью растений-сидератов.

Кроме того, сидерация помогает поддерживать правильный севооборот, который заключается в чередовании огородных культур на участке. Не все растения можно высаживать одно после другого, потому что жизнедеятельность первых может плохо сказаться на их последователях и, как результат – на урожае. А вот сидераты как раз восстанавливают нормальный баланс веществ в почве .

Подзимний посев сидератов, который проводится осенью, имеет ряд преимуществ:

он освобождает время для посева ранних огородных культур; высаженные осенью сидераты дольше находятся в почве ; их корни лучше разрыхляют землю и освобождают минеральные соли, важные для поздних культур; зеленая масса сидератов защищает молодые всходы растений от заморозков и сильного весеннего солнца; после скашивания осенние сидераты служат мульчей для грядок.

Есть много разновидностей сидератов, которые имеют свои особенности применения и будут полезны для одних или других культур. Узнайте из наших лайфхаков, как использовать сидераты и какие растения лучше всего подойдут для вашего участка.

Как использовать разные виды сидератов: лайфхаки

Лайфхак 1. Как применять бобовые сидераты

Как использовать сидераты: люпин / Фото: Pixabay

К бобовым сидератам относятся: вика, кормовые бобы, люпин, клевер, люцерна, донник, чечевица. Если в следующем году вы планируете высаживать редис, помидоры, перец, огурцы, кабачки, баклажаны, картофель, капусту, тыкву , то посадите бобовые сидераты на этих грядках.

Лайфхак 2. Для чего подходят гречишные сидераты

Как использовать сидераты: гречиха / Фото: Pixabay

Гречиха обладает универсальной способностью снижать кислотность земли, а также обогащать ее фосфором и калием. Так что она – отличный сидерат для большинства культур . Единственное – не стоит сеять ее перед высадкой щавеля и шпината.

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Лайфхак 3. Как использовать злаковые сидераты

Как использовать сидераты: овес / Фото: Pixabay

К наиболее ценным злаковым сидератам относятся: овес, рожь, ячмень, райгас однолетний. Эти растения повышают влагопроницаемость земли и увеличивают уровень азота и калия в грунте. При этом они успешно борются с нематодами. После злаковых высаживают растения из семейства пасленовых: помидоры, перец, картофель, баклажаны, а также огурцы, кабачки и тыкву .

Лайфхак 4. Кому полезны крестоцветные сидераты

Как использовать сидераты: рапс / Фото: Pixabay

К этому виду сидератов относятся: горчица белая, рапс, масленичная редька. Они обогащают землю калием и фосфором, а также прогоняют нематод, слизней, проволочника. Крестоцветные сидераты хорошо воспринимают: помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, перец, картофель, тыква, морковь, петрушка, укроп .

Лайфхак 5. Как используется фацелия

Как использовать сидераты: фацелия / Фото: Pixabay

Это нарядное растение – просто универсальный сидерат, который практически не имеет недостатков и может быть использована для высадки любых культур . Фацелия неприхотлива, не нуждается в сложном уходе, быстро растет.

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