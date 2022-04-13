Как избавиться от домашних муравьев с помощью подручных средств

Как избавиться от муравьев: советы / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Увы, далеко не всегда рядом с нами живут только домашние любимцы – кошки, собаки или рыбки. Есть и совсем непрошенные гости, к примеру, тараканы или мелкие рыжие домашние муравьи .

Они одинаково уверенно чувствуют себя хозяевами что на участке, что в квартире, при этом портят продукты и жизнь людям. Как избавиться от домашних муравьев, узнайте в нашей статье.

Реклама

Большинство предложенных методов не настолько эффективны, как серьезная химия, зато безопасны для детей и домашних животных .

Как избавиться от домашних муравьев: лайфхаки

Лайфхак 1. Уборка

Не накапливайте мусор и запахи / Фото: istockphoto

Эти насекомые не строят муравейников, а живут в темных укромных местах, например, в щелях, за плинтусом, возле мусорного ведра, и конечно же, поближе к продуктам. В доме они появляются в том случае, если первый муравей-разведчик находит место для жилья и еду . Тогда он приводит всю колонию. Отсюда вывод: в квартире должно быть чисто, чтобы у насекомых не возникло соблазна у вас поселиться.

Реклама

Лайфхак 2. Скорость

Муравьи плодятся очень быстро . Так что, независимо от выбранного метода, чем скорее вы приступите к их ликвидации, тем с меньшим по численности полчищем вам в итоге придется воевать.

Лайфхак 3. Уксус

Опрыскайте все плинтусы и укромные места раствором уксуса , муравьи его очень не любят. Также можно использовать раствор нашатыря – 100 мл на 1 л воды .

Лайфхак 4. Запахи

Отпугнуть муравьев можно с помощью сока свежего лимона, полыни, петрушки, лаванды, мяты, а также эфирные масла с такими ароматами. Они не только выводят вредителей, но и создают приятную атмосферу в доме, перебивая другие запахи.

Реклама

Лайфхак 5. Борная кислота

Ядовитая приманка для муравьев / Фото: istockphoto

Можно смешать борную кислоту с вареным куриным желтком, добавить сахарный сироп или мед. Такие шарики раскладывают рядом с местом дислокации муравьев.

Лайфхак 6. Бура

Применение и действие буры аналогично борной кислоте. Это средство является отравой для вредителей .

Лайфхак 7. Сода

Средство от домашних муравьев / Фото: freepik

В качестве отравы также успешно применяется смесь из соды, воды и сахара . Эти компоненты берутся в равных долях.

Лайфхак 8. Ловушки

В банку или бутылку налейте сахарный сироп. Муравьи идут на запах , заползают внутрь и тонут.

Лайфхак 9. Перец

Свежие или сушеные стручки острого перца отпугивают муравьев .

Лайфхак 10. Дрожжи

Муравьи поедают приманку и погибают / Фото: istockphoto

Дрожжи смешивают с сахаром и раскладывают в местах обитания муравьев .

Лайфхак 11. Кофе

Кофейная гуща отлично отпугивает муравьев . А если ее поместить в горшки с цветами, то поможет защитить растения от их посягательств.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от вредителей комнатных растений: советы и методы.