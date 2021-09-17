Как красиво завязывать шнурки: ТОП-3 лайфхаков с пошаговыми инструкциями и фото

Как завязать шнурки модно и красиво / Фото: Коллаж: Сегодня

Обыденная спортивная обувь, ботинки на шнуровке, кроссы и кеды благодаря новой шнуровке превращается в эффектную и притягательную, от которой просто глаз не оторвать! Стоит только начать, и процесс завязывания шнурков может перерасти в хобби.

Смотрите наши лайфхаки по креативному завязыванию шнурков , пробуйте сами и придумывайте собственные узоры для шнурования любимой обуви.

Имейте в виду, что количество люверсов в разной обуви может отличаться. Так что ориентируйтесь на картинки.

Как завязать шнурки: лайфхаки

Лайфхак 1. Перехлест

Протяните шнурок через нижние люверсы и выровняйте концы по длине.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Поочередно проденьте левый шнурок в отверстия с левой стороны обуви, поднимаясь вверх по спирали.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Правый шнурок проденьте снизу в первую петлю левого шнурка.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY А затем проденьте его в отверстие с правой стороны . Таким образом посередине между шнурками получится перехлест .

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Повторите так со всеми следующими петлями.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Немного подтяните, но не затягивайте шнурки, и завяжите бантик .

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY

Лайфхак 1. Плетение

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Протяните шнурок через нижние люверсы сверху вниз и перехлестните шнурки.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Правый шнурок проденьте сверху вниз в третье отверстие слева.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Оберните вокруг себя и проденьте сверху вниз во второе отверстие слева.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY То же самое проделайте с левым шнурком .

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Затем повторите процедуру со следующими по очереди люверсами: шнурок, который стал правым, проденьте сверху вниз в пятое отверстие слева.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Оберните вокруг себя и проденьте сверху вниз в четвертое отверстие слева.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY А другой шнурок проденьте сверху вниз в пятое отверстие слева, оберните вокруг себя и проденьте сверху вниз в четвертое отверстие слева.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Проденьте шнурки в последние отверстия и завяжите бантик .

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY

Лайфхак 1. Рельсы

Протяните шнурок через нижние люверсы снизу вверх и правый шнурок сделайте в 2 раза короче левого.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Оба шнурка проденьте сверху вниз в крайние, шестые отверстия .

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Левый шнурок проденьте снизу вверх в пятое отверстие слева.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY А затем сверху вниз – в пятое отверстие справа, при этом захватите шнурки, которые проходят по бокам обуви.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Протяните его снизу вверх в четвертое отверстие справа.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Далее протяните его сверху вниз в четвертое отверстие слева.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY Продолжите так до последнего ряда , формируя параллельные ряды.

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY А в конце выведите шнурок внутри вверх, протяните снизу вверх через шестой люверс и завяжите вместе с правым шнурком бантиком .

Как завязать шнурки. Фото: скриншот из YouTube/Crafts DIY

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