Как обрезать гортензию – молодой и старый куст

Как обрезать гортензию / Фото: Коллаж: Сегодня

Садово-огородные работы стартовали. Благоприятные и неблагоприятные дни для этого в марте мы публиковали. Ниже узнаем, как нужно обрезать гортензию, чтобы она пышно и красиво цвела.

Основное условия обрезки гортензии на цветение – то, что вы хотите получить от куста.

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Если нужен высокий куст, то низко обрезать нельзя. При высокой обрезке можно получить много новых соцветий.

Как обрезать молодой куст гортензии

Сначала хорошо рассмотрите куст и в первую очередь обрезайте тонкие ветки до основания. Промерзшие ветки тоже обрезаем.

Если внутри куста много веток, их лучше проредить. Оставлять нужно более сильные побеги.

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Длина обрезания. От корня нужно отсчитать четыре почки и обрезать верх побега. Так цветение будет более ранним, а куст – пышным.

О способах размножения растений читайте здесь.

Как обрезать старый куст гортензии

Все старые и толстые, мелкие и тонкие побеги, побеги, которые растут внутрь куста, – все нужно обрезать. Обрезать все, что выросло выше одной почки.

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На каждой ветке должно быть два разветвления, не больше. Важно замазать толстые обрезанные ветки садовым варом.